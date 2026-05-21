Gotcha Gotcha Games annuncia RPG Maker U2U, guardando a Octopath Traveler

Dopo una prima anticipazione risalente allo scorso marzo , Gotcha Gotcha Games ha annunciato ufficialmente RPG Maker U2U , il nuovo capitolo della longeva serie di software per PC dedicata alla creazione di giochi di ruolo in stile giapponese. Al momento, l'azienda non ha ancora comunicato una finestra di lancio ufficiale , ma ha condiviso tramite il proprio sito web i primi dettagli tecnici sulle funzionalità del programma.

L'innovazione centrale di questa edizione è denominata P2D (Perspective 2D). Il sistema è progettato per conferire profondità tridimensionale e nuovi effetti grafici alle tradizionali mappe bidimensionali. Come spiegato dagli sviluppatori, l'obiettivo è modernizzare l'estetica senza snaturare l'identità del software: "Adottando una prospettiva fissa simile alla visuale classica di RPG Maker, attirerete i giocatori all'interno della vostra immaginazione più a fondo che mai".

A livello pratico, la gestione di questi nuovi ambienti è affidata al P2D Map Editor. Gotcha Gotcha Games assicura che lo strumento manterrà l'accessibilità tipica del franchise, non richiedendo conoscenze di programmazione. L'editor permetterà diversi approcci alla costruzione dei livelli: dalla creazione rapida, che consente di selezionare e posizionare oggetti preimpostati, alla costruzione dettagliata partendo da zero. Sarà inoltre possibile combinare blocchi per generare forme complesse e terreni irregolari, per poi arricchire i modelli creati utilizzando i "map tile" (i tasselli delle mappe) come elementi decorativi.

Un aspetto rilevante per la community dei creatori riguarda la retrocompatibilità: RPG Maker U2U permetterà infatti di importare e utilizzare gli asset in 2D provenienti dai titoli precedenti della serie. A questo si aggiungerà una libreria di base contenente oltre 100 mappe in formato P2D già pronte per l'uso.

Dal punto di vista tecnico, la grande novità è l'integrazione del motore grafico Unity. Tuttavia, l'azienda ha precisato che l'interfaccia utente è stata strutturata per replicare l'esperienza d'uso familiare agli utenti storici di RPG Maker, garantendo un flusso di lavoro rapido e adatto a sviluppatori di qualsiasi livello di esperienza.