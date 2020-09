RPG Maker MV, la recensione: torna il software che ci permette di creare i nostri JRPG

La recensione di RPG Maker MV non parla di un gioco ma di un software contenente un set di strumenti utile per tutti per coloro che hanno voglia di cimentarsi nella creazione di un gioco di ruolo e di dare quindi sfogo alla propria fantasia. La forza di prodotti come RPG Maker è infatti quella di permettere a chiunque di realizzare un videogioco praticamente dal nulla, senza avere la minima conoscenza di programmazione e partendo da una manciata di idee di base. Per questi motivi l'approdo di questa edizione su PlayStation 4 (e Switch) curata per l'occidente da NIS America , era atteso con grandi aspettative da parte di molti appassionati che lo avevano già ammirato su PC nel 2015. Tali aspettative, però, come vedremo nelle prossime righe, rischiano di rimanere in parte deluse già dopo pochi minuti di gioco.

Controlli poco amichevoli

Il programma non necessita di chissà quante e quali spiegazioni: una volta caricato, l'utente si ritrova davanti a un semplice quanto divertente tutorial che attraverso anche alcune fasi giocate spiega dettagliatamente il da farsi, compreso l'uso di un'interfaccia stracolma di icone e comandi, da dove iniziare i progetti. Si può quindi iniziare prendendo una mappa "vergine" e usarla come base per inserire ciò che si ritiene adatto alle proprie esigenze, oppure riadattare una modificandone l'aspetto togliendo o aggiungendo alberi, fiumi, boschi e villaggi. In un secondo momento il videogamer può poi preoccuparsi di compiere gli ulteriori passaggi per dare vita a una parvenza di prodotto completo e giocabile. In mezzo, almeno per chi è neofita di questo tipo di software, tante prove, diversi tentativi per incastrare al meglio i vari asset proposti e già pronti, così come per far funzionare i diversi parametri che regolano i molti aspetti di un gioco.

Solo quando tutti i tasselli saranno al loro posto il videogamer potrà dire di avere creato qualcosa che inizia a prendere una forma un po' più concreta. Perché per arrivare a completare anche una semplice e poco longeva avventura, bisognerà mettere assieme tanti di questi micro lavori e dedicare loro parecchio tempo. Impresa tutt'altro che semplice non solo per la complessità che richiede programmare un titolo, anche se come in questo caso si viene aiutati al massimo da un software, ma perché per selezionare, modificare, utilizzare qualsiasi elemento per il proprio progetto occorre navigare tra numerosi menu con l'ausilio dei pad, molto più scomodo e poco "friendly" rispetto a un più comodo mouse.

L'assenza (e l'utilità) di questa periferica si fa sentire al pari di quella di una tastiera, specie quando si comincia a lavorare sui membri del party, a sceglierne le classi che impersoneranno e, soprattutto, creare le prime linee di dialogo. In qualsiasi gioco di ruolo che si rispetti, i discorsi tra personaggi sono un elemento chiave del prodotto, e di conseguenza di testi da scrivere ce ne sono sempre a bizzeffe. Di conseguenza, un conto è poterlo fare utilizzando, appunto, una comoda tastiera. Un altro doverlo fare con la levetta analogica e la scelta di ogni singola lettera attraverso una schermata. Certo, il programma prevede l'uso di scorciatoie testuali, ma di fronte all'enormità di certe scritture c'è poco da fare.