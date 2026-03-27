Il prossimo RPG Maker permetterà di realizzare giochi in stile Octopath Traveler

Se vi siete mai fatti un giro su Steam, è impossibile che non abbiate incrociato un titolo realizzato usando RPG Maker. Ce ne sono di famosissimi, come Yume Nikki od Omori, e tanti che escono senza alcun clamore, caratterizzati spesso dall'utilizzo delle risorse di base del motore. Comunque sia, si tratta di un tool utilizzatissimo per la facilità con cui permette di concretizzare le proprie idee, pur in assenza di abilità di programmazione. Se siete tra gli estimatori di questo software, sarete felici di sapere che la prossima versione permetterà di realizzare giochi in 2.5D, in stile Octopath Traveler.