Il prossimo RPG Maker permetterà di realizzare giochi in stile Octopath Traveler

Se vi siete mai fatti un giro su Steam, è impossibile che non abbiate incrociato un titolo realizzato usando RPG Maker. Ce ne sono di famosissimi, come Yume Nikki od Omori, e tanti che escono senza alcun clamore, caratterizzati spesso dall'utilizzo delle risorse di base del motore. Comunque sia, si tratta di un tool utilizzatissimo per la facilità con cui permette di concretizzare le proprie idee, pur in assenza di abilità di programmazione. Se siete tra gli estimatori di questo software, sarete felici di sapere che la prossima versione permetterà di realizzare giochi in 2.5D, in stile Octopath Traveler.
Rinnovamento
Gotcha Gotcha Games ha anticipato l'arrivo del 2.5D su RPG Maker con un teaser ufficiale, mostrando quella che potrebbe essere una grande svolta per il motore.
Guardando il video, l'ispirazione sembra essere chiara: il nuovo stile richiama quello reso popolare da produzioni come il già citato Octopath Traveler, per poi essere adottato in altri giochi di ruolo moderni come Dragon Quest 3 HD-2D Remake e Star Ocean: The Second Story R.
Restano tuttavia alcune limitazioni rispetto a questi titoli: nei prototipi mostrati, i personaggi si muovono ancora su una griglia invisibile, a differenza della maggiore libertà di movimento vista nei giochi citati. Nonostante ciò, i dettagli visivi, in particolare illuminazione e ombre, appaiono davvero promettenti. Inoltre, per gli utenti più esperti che creano risorse personalizzate, il processo di sviluppo non dovrebbe cambiare in modo significativo.
Al momento non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita, né è chiaro se questa evoluzione sarà un nuovo prodotto standalone o un'espansione di una versione esistente. In ogni caso, l'introduzione del 2.5D potrebbe rappresentare un passo importante per rinnovare l'identità visiva di RPG Maker e ampliare le possibilità creative degli sviluppatori indipendenti.