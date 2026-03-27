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I leak su Stardew Valley 1.7 sono "falsi", conferma l'autore: non ha intenzione di copiare Harvest Moon

Stanno circolando in rete una serie di leak di Stardew Valley 1.7, il prossimo aggiornamento del farming sim. L'autore però conferma che tutto quello che è stato riportato è falso.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/03/2026
Una zona di Stardew Valley in primavera
Stardew Valley
Stardew Valley
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Se girate nei forum videoludici della rete, potreste esservi imbattuti in presunti leak dedicati a Stardew Valley e più precisamente all'aggiornamento 1.7, il prossimo update di grandi dimensioni al quale Eric Barone e il suo team stanno lavorando.

Be', sarete felici di sapere che non avete subito alcuno spoiler, perché tutto quello che è stato segnalato dai leaker è falso. A dirlo è Barone stesso.

Cosa ha detto l'autore di Stardew Valley

Tramite il proprio account Twitter, Barone - noto come ConcernedApe - ha affermato: "Qualsiasi affermazione secondo la quale ci sono dei 'leak' dei contenuti della versione 1.7 è falsa. Non ci sono leak".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

In risposta, un utente ha chiesto: "Quindi significa che non ci saranno più candidati al matrimonio che si metteranno assieme dopo il terzo anno se non li sposi? Questo è l'unico leak che ho visto. Non mi dispiacerebbe affatto." La risposta è stata un secco: "Non avrò mai intenzione di aggiungere qualcosa del genere". Questa funzionalità sarebbe stata simile a quanto propone la serie Harvest Moon, che è la fonte di ispirazione di Stardew Valley.

L'update 1.7 di Stardew Valley consente di sposare altri due personaggi, ecco quali L'update 1.7 di Stardew Valley consente di sposare altri due personaggi, ecco quali

Tra le risposte dei fan ci sono però anche delle richieste, come ad esempio l'introduzione di una competizione per gli animali da fattoria o per gli animali da compagnia, qualcosa di tipico nei titoli di Harvest Moon.

Segnaliamo infine che Stardew Valley 2 era in lavorazione un tempo, ma poi l'autore ha temuto le aspettative dei fan.

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