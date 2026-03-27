I leak su Stardew Valley 1.7 sono "falsi", conferma l'autore: non ha intenzione di copiare Harvest Moon

Be', sarete felici di sapere che non avete subito alcuno spoiler, perché tutto quello che è stato segnalato dai leaker è falso . A dirlo è Barone stesso.

Se girate nei forum videoludici della rete, potreste esservi imbattuti in presunti leak dedicati a Stardew Valley e più precisamente all'aggiornamento 1.7 , il prossimo update di grandi dimensioni al quale Eric Barone e il suo team stanno lavorando.

Cosa ha detto l'autore di Stardew Valley

Tramite il proprio account Twitter, Barone - noto come ConcernedApe - ha affermato: "Qualsiasi affermazione secondo la quale ci sono dei 'leak' dei contenuti della versione 1.7 è falsa. Non ci sono leak".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In risposta, un utente ha chiesto: "Quindi significa che non ci saranno più candidati al matrimonio che si metteranno assieme dopo il terzo anno se non li sposi? Questo è l'unico leak che ho visto. Non mi dispiacerebbe affatto." La risposta è stata un secco: "Non avrò mai intenzione di aggiungere qualcosa del genere". Questa funzionalità sarebbe stata simile a quanto propone la serie Harvest Moon, che è la fonte di ispirazione di Stardew Valley.

Tra le risposte dei fan ci sono però anche delle richieste, come ad esempio l'introduzione di una competizione per gli animali da fattoria o per gli animali da compagnia, qualcosa di tipico nei titoli di Harvest Moon.

Segnaliamo infine che Stardew Valley 2 era in lavorazione un tempo, ma poi l'autore ha temuto le aspettative dei fan.