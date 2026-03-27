Cerchi un gestionale strategico? Recupera The Escapists 2 per PC, in sconto su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di un gioco strategico da provare in compagnia di amici, The Escapists 2 per PC è su Instant Gaming a soli 2,45 € invece di 20 €, permettendoti di risparmiare 17,55 €. Si tratta di uno dei migliori sconti, tra le varie piattaforme. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice che dovrai riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Ancora più divertente
In questo gioco dovrai evadere dalle prigioni più dure del mondo, eseguire le mansioni e una rigida routine mentre progetti la tua fuga. Potrai creare la tua squadra e unirti a un massimo di 3 amici, che sia online o sul divano, e personalizzare il tuo detenuto scegliando tra diverse opzioni. Questa versione è decisamente migliore rispetto al predecessore, ed è assolutamente consigliata a chi ha già amato il gioco uscito nel 2015. Il sistema di crafting è stato migliorato e la modalità multiplayer è sicuramente tra i principali punti di forza del gioco.
Tuttavia, i più esigenti potrebbero facilmente riscontrare una certa monotonia e frustrazione. Nel complesso, se cerchi un gioco da provare in compagnia di amici, ti suggeriamo di provarlo, considerando il prezzo particolarmente basso. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.