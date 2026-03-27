Cerchi un gestionale strategico? Recupera The Escapists 2 per PC, in sconto su Instant Gaming

Ancora più divertente

In questo gioco dovrai evadere dalle prigioni più dure del mondo, eseguire le mansioni e una rigida routine mentre progetti la tua fuga. Potrai creare la tua squadra e unirti a un massimo di 3 amici, che sia online o sul divano, e personalizzare il tuo detenuto scegliando tra diverse opzioni. Questa versione è decisamente migliore rispetto al predecessore, ed è assolutamente consigliata a chi ha già amato il gioco uscito nel 2015. Il sistema di crafting è stato migliorato e la modalità multiplayer è sicuramente tra i principali punti di forza del gioco.

Tuttavia, i più esigenti potrebbero facilmente riscontrare una certa monotonia e frustrazione. Nel complesso, se cerchi un gioco da provare in compagnia di amici, ti suggeriamo di provarlo, considerando il prezzo particolarmente basso. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.