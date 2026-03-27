Zool sta per tornare, stando a un teaser pubblicato su LinkedIn

Zool era uno dei platform più celebri delle piattaforme dove non c'erano Super Mario o Sonic. Sviluppato da Gremlin Interactive, è rimasto nel cuore soprattutto dei possessori di sistemi come l' Amiga , che all'epoca lo celebrarono come una specie di mascotte. Se ricordate con affetto il Ninja della Nth Dimension, sarete felici di sapere che potrebbe presto tornare sui nostri schermi, almeno stando a un teaser pubblicato su LinkedIn .

Edizione celebrativa

Il teaser proviene dalle compagnie 33 Games e Umbra Dynamics, che lo hanno accompagnato con un breve video del personaggio e da un messaggio che lascia intendere un imminente rilancio: "Un classico di Gremlin Interactive sta tornando. 33 Games e Umbra Dynamics lo recupereranno trattandolo come un artefatto storico premium, per un'edizione fisica definitiva. Presto maggiori dettagli. Dal digitale all'eterno...". Nel filmato compaiono anche altri dei nomi coinvolti nel progetto, tra cui Hilltop, Hologram Ghost e Urbanscan Ltd, quest'ultima già nota per aver curato in passato una versione iOS del gioco.

La mente corre subito a Zool Redimensioned, riedizione del gioco riveduta e corretta, uscita in digitale qualche anno fa. In realtà potrebbe essere un progetto completamente slegato.

Il primo Zool debuttò nel 1992 su Amiga, per poi essere convertito su numerose piattaforme, tra cui Sega Mega Drive, Super Nintendo, Sega Master System, Game Boy e Game Gear. Il seguito, Zool 2, arrivò l'anno successivo su Amiga, CD32 e Atari Jaguar.