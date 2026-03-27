Super Mario Bros. Wonder a confronto su Nintendo Switch 1 e Switch 2: un video mostra le differenze

In particolare, effettuando anche delle zoomate sull'immagine, nel video è possibile vedere in maniera più precisa i miglioramenti applicati al gioco su Nintendo Switch 2, che risultano alquanto evidenti.

Il video è opera del solito ElAnalistaDeBits, canale YouTube ormai specializzato in questo genere di operazioni, che vanno meno nello specifico rispetto all'analisi video di Digital Foundry - che peraltro ha promosso questo upgrade - ma mostra più nel dettaglio le differenze.

Super Mario Bros. Wonder è approdato anche su Nintendo Switch 2 con l'aggiornamento insieme alla nuova espansione "Tutti al Parco Bellabel", ma vediamo in particolare differenze e miglioramenti della nuova versione rispetto a quella su Nintendo Switch 1 in questo video confronto.

Miglioramenti evidenti

Super Mario Bros. Wonder ha ricevuto nelle ore scorse l'aggiornamento specifico per Nintendo Switch 2, pubblicato in corrispondenza del lancio dell'espansione Tutti al Parco Bellabel, che aggiunge alcune attività collaterali, livelli e altri contenuti inediti.

I miglioramenti dalla versione Switch 1 a quella Switch 2 appaiono piuttosto evidenti nel confronto in video, e si possono riassumere in due punti principali: l'incremento della risoluzione da 1080p a 4K nativi e l'aumento delle prestazioni, con il gioco che ora va a 60 fps fissi.

L'aumento della risoluzione risulta evidente in un incremento della nitidezza dell'immagine e della sua qualità, sia per quanto riguarda la modalità con la console nel Dock che la modalità portatile: in entrambi i casi, i miglioramenti sono evidenti.

Ovviamente le differenze risultano più chiare con le immagini zoomate, ma in linea di massima si tratta di un upgrade piuttosto notevole per Nintendo Switch 2.