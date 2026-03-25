Abbiamo provato Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel: le nostre impressioni su un bel DLC multiplayer!

Super Mario Bros. Wonder è uscito su Nintendo Switch più di due anni fa, per l'esattezza a ottobre 2023: rappresenta tuttora la più recente iterazione della saga bidimensionale dell'idraulico. Qui trovate la nostra recensione dell'opera. È altamente improbabile che ne esca un seguito a breve: per questo motivo, la società giapponese ha pensato di proporre un corposo DLC in esclusiva per Nintendo Switch 2, in linea con le varie "Nintendo Switch 2 Edition" che, almeno per ora, sembrano aver preso il posto delle conversioni da Wii U dell'era Switch, come "puntellatori" tra un'uscita originale e l'altra. Prima di proseguire, qualche indicazione pratica: Tutti al Parco Bellabel non è acquistabile su Nintendo Switch. Tuttavia, possedendo il gioco nella sua versione originale, è possibile comprare il DLC a "soli" 19,99 Euro (sempre in esclusiva su Switch 2, naturalmente). Qualora non aveste il titolo base, il "pacchetto completo" Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel, in uscita il 26 marzo 2026, è venduto a 79,99 Euro. Il DLC apporta delle modifiche sul piano visivo, delle aggiunte al single-player e una corposa modalità multiplayer.

Grafica, modalità assistita e Rosalinda A livello visivo, Nintendo ha alzato la risoluzione a 4K giocando sul televisore, quindi con Switch 2 inserito nel Dock, e a 1080p in modalità portatile. Non è certo un titolo tecnologicamente all'avanguardia, ma è comunque piacevolissimo da vedere, grazie alle raffinate animazioni e agli sfondi spesso ispirati: l'aumento di risoluzione migliora, e non di poco, l'esperienza grafica. Ovviamente, come sempre in questi casi, molto dipende anche dalla qualità del televisore/monitor che avete a disposizione per godervi il gioco. Rosalinda è alla sua prima apparizione in un Super Mario bidimensionale Nintendo, con questo DLC, si è impegnata molto per facilitare l'ingresso ai novizi: non che il titolo originale fosse particolarmente difficile, ma gli sviluppatori si sono adoperati per far giocare chiunque. "Novizi" è addirittura limitativo: ci riferiamo a degli utenti senza la minima esperienza, dagli adulti che toccano il pad una volta ogni dieci anni, ai bambini ai primissimi tentativi. La Modalità Assistita serve proprio a far "esperire" l'avventura a queste persone: in questa modalità, è impossibile morire. Andando addosso ai nemici non si subisce danno, cadendo in un precipizio si viene riportati in superficie. Tra le varie novità, Nintendo ha inserito nel cast Rosalinda, alla prima apparizione in un'avventura bidimensionale dell'idraulico. Si controlla come tutti gli altri personaggi di Super Mario Bros. Wonder: un gioco che non ha, in sostanza, le differenziazioni tra protagonisti che caratterizzano Super Mario 3D World e Super Mario Bros. 2. Con l'eccezione dell'altra new entry, Sfavillotto, utilizzabile sia con lo stick analogico che col Joy-Con a mo' di mouse: un personaggio che consente ai giocatori inesperti di aggirarsi per lo schermo senza subire danni o, viceversa, a un utente esperto di aiutare un novizio. Sfavillotto infatti svolazza qua e là invincibile, potendo sia colpire gli avversari, sia raccogliere monete.

Mario Fiore e Spille Doppie Nintendo ha inserito anche un nuovo power-up, il Super Vaso da Fiori, che trasforma l'idraulico (e qualsiasi altro personaggio) in versione Fiore. In questo stato, è possibile tirare dei boccioli verso l'alto (per danneggiare i nemici), e anche prolungare il salto - come abitualmente fa Yoshi - tenendo premuto l'apposito pulsante. Mario Fiore, il nuovo - e riuscito - power-up Super Vaso di Fiori Superando delle sfide al campo base, di cui parleremo tra poco, si raccolgono delle gocce d'acqua, con le quali si possono far nascere dei fiori: alcuni sono puramente decorativi, altri a forma di strumento (per completare la banda musicale dei Poplin), altri ancora garantiscono delle Spille Doppie. Nel gioco originale, se ricordate bene, all'inizio di ogni stage, era possibile selezionare una Spilla per modificare i poteri del personaggio: servivano a planare, a correre più velocemente, a saltare come una molla e via dicendo. Ecco, in questo DLC alcune di queste capacità sono state unite: ad esempio, può capitare di controllare il personaggio sia in modalità "corsa estrema", sia in modalità "cappello paracadute". Quasi sempre, gli effetti sono più esilaranti che utili, quantomeno durante l'avventura principale.

Campo Base e Bowserotti, il single-player Queste Spille Doppie sono sfruttate particolarmente bene nelle sfide al Campo Base, a nostro parere l'introduzione più interessante del DLC in ambito single-player. Nel DLC ci sono nuove sfide in single-player, grazie ai Bowserotti Il Campo Base è composto da una serie di allenamenti che diventano via via più impegnativi: bisogna affrontare dei livelli uccidendo tutti i nemici, non raccogliendo monete, giungendo al traguardo prima che scada il tempo, e così via. Soprattutto nelle sfide più difficili, i poteri delle Spille vengono sfruttati in modo specifico, attraverso dei livelli appositamente disegnati, nei quali la scelta della Spilla è obbligata. In una sfida, ad esempio, si controlla un protagonista invisibile e col salto a molla, e il percorso è strutturato, nelle sue forme e nei suoi elementi, con questo potere in mente. Questa modalità, sebbene semplice all'inizio, va parzialmente a colmare una (secondo noi) lacuna del gioco originale, che non sfruttava al massimo le potenzialità delle Spille. Anche i Bowserotti alterano sé stessi e i livelli, in linea con gli effetti dei Fiori Meraviglia Se le sfide del Campo Base ci hanno sorpreso in positivo, dall'introduzione dei Bowserotti, al contrario, ci aspettavamo di più. Gli scagnozzi di Bowser hanno rubato i Fiori Bellabel e sono scappati per tutto il regno: il vostro compito è quello di rintracciarli e sconfiggerli. I livelli in sé e per sé sono ben architettati: sfruttano delle ambientazioni già esistenti, e le trasformano in un lungo scontro col boss. In sostanza, sono delle varianti dei Fiori Meraviglia: un livello già affrontato viene totalmente alterato da un Bowserotto, complicandolo e arricchendolo di nemici, fino allo scontro finale con l'avversario stesso. I boss di Super Mario non sono mai stati il piatto forte dell'esperienza, ma questi li abbiamo trovati interessanti, perché non si focalizzano tanto sullo scontro fisico in sé e per sé, quanto sull'approfondimento di varie dinamiche platform del gioco. Come, del resto, fanno i migliori boss della serie. Gli stage dei Bowserotti tuttavia sono pochi e non particolarmente lunghi o difficili. In generale, nonostante le apprezzabili sfide del Campo Base, a nostro parere non ha troppo senso acquistare questo DLC per il single-player.