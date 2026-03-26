Nintendo aggiorna Alarmo e introduce nuove musiche su Nintendo Music, a tema Tutti al Parco Bellabel

Gli aggiornamenti sono ovviamente gratuiti per chiunque possieda Alarmo o abbia accesso a Nintendo Music . Vediamo tutti i dettagli a riguardo.

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2 e non a caso Nintendo ha aggiornato Alarmo e ha aggiunto nuove tracce musicali su Nintendo Music.

Le novità a tema Tutti al Parco Bellabel

Per quanto riguarda Nintendo Music, la compagnia di Kyoto conferma di aver pubblicato 31 nuove tracce musicali presenti in Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel, ma non nella versione base del gioco. Questo porta l'album di Super Mario Bros. Wonder a un totale di 117 tracce per una lunghezza totale di 3 ore e 15 minuti. Secondo i crediti, il music lead è Shiho Fujii, con tracce composte da Yuka Usui. Ricordiamo che per usare l'app mobile Nintendo Music è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online (livello base).

Le icone di Super Mario Bros. Wonder

Inoltre, sono disponibili nuove icone a tema col gioco che saranno pubblicate in tre ondate e costano 10 punti Platino l'una: potete vederle qui sopra. Si basano su vari personaggi del videogioco e non solo.

Alarmo col tema Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel

Parlando invece di Alarmo, la sveglia intelligente di Nintendo, l'aggiornamento introduce un nuovo tema, sempre ispirato a Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel. Come potete vedere nell'immagine qui sotto, mette in mostra Mario Elefante e insieme ad altri elementi del Regno dei fiori.

Per aggiornare Alarmo è necessario collegare il dispositivo a internet con un account Nintendo. Come già indicato, l'update è completamente gratuito.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel: le nostre impressioni su un bel DLC multiplayer!