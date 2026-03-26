Galaxy Z Fold 8 Wide: vediamo com’è dai primi render CAD ufficiali

Dopo aver visto i primi render CAD del Galaxy Z Fold 8, stavolta tocca alla versione Wide . Si tratta del nuovo pieghevole che dovrebbe somigliare a un tablet aperto. Il suo debutto potrebbe avvenire verso l'estate, in occasione dell'evento Unpacked, e dovrebbe competere con l'iPhone Fold , il primo pieghevole di Apple. Ovviamente specifichiamo che queste immagini potrebbero non rappresentare la versione finale del prodotto, quindi potremmo aspettarci qualche variazione (a tal proposito, ovviamente l'immagine in copertina è puramente indicativa).

Il design del Wide Fold

Il pieghevole a libro è ancora più ampio ed è simile all'OPPO Find N2. Come di consueto, i render sono stati condivisi dai colleghi di Android Headlines e ci permettono di dare una prima occhiata al nuovo modello. Il nome in codice è H8 con numero SM-F971U. Come anticipato, dovrebbe essere annunciato insieme al modello classico Galaxy Z Fold 8, che abbiamo già visto in precedenza.

Sul retro è presente un modulo a doppia fotocamera, mentre altri dettagli potrebbero non essere troppo accurati, come le dimensioni delle cornici o gli slot per le schede SIM.

Secondo le indiscrezioni trapelate finora, questo pieghevole dovrebbe essere molto simile al fratello Fold 8, con un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria con capacità di 5.000 mAh, con ricarica da 45 W. A cambiare sarà la dimensione del display: quello esterno sarà da 5,4 pollici, quello interno da 7,6 pollici. Sembra più piccolo del Fold 8, ma il suo principale punto di forza sarà la larghezza.

Da aperto misura 123,9 x 161,4 x 4,9 mm (includendo le cornici sporgenti). In assenza di cornici, lo spessore è di 4,3 mm. Da chiuso, invece, misura 123,9 x 82,2 x 9,8 mm escludendo il rilievo della fotocamera, altrimenti lo spessore è di 14,6 mm.