Il creatore di The Sims ha speso 10 anni e milioni di dollari sul suo nuovo gioco e non sa cosa ha creato

Will Wright ha avuto una carriera incredibile: ha co-fondato Maxis, creato il primissimo SimCity e poi The Sims, per poi pubblicare un simulatore di vita, Spore.
Nell'ultimo decennio, senza far parlare troppo di sé, ha però lavorato su un progetto potenziato da AI, noto come Proxi: Yesterday's You Tomorrow. Il problema è che Wright stesso non sa bene cosa sia.
Cosa è successo negli anni con Proxi
Parlando con Vulture, Wright ha affermato che la sua creazione è una sorta di mostro di Frankenstein, presentata nel 2018 alla GDC ma già presente nella sua mente dal 2016. Da quel momento, Wright ha speso milioni di dollari (suoi e degli investitori), ha licenziato tutto il suo team nel 2024 quando ha terminato i fondi e ora sta collaborando con degli sviluppatori non pagati per fare in modo che il progetto, prima o poi, vada in porto.
Non è chiaro cosa Proxi voglia essere, ma l'idea è di "vivere e condividere memorie" tramite il videogioco, con degli avatar di persone che conosci nella vita reale che agiscono nel gioco e ti permettono di "scoprire connessioni nascoste tra i tuoi ricordi".
Per far sì che sia possibile, Proxi usa un algoritmo IA che crea e organizza gli input dei giocatori, che guadagnano punti quando aggiungono memorie che hanno fili conduttori concettuali. Se non avete capito cosa voglia dire, lo stesso è per noi e per gli investitori. Persino Wright non è sicuro di cosa dovrebbe essere questo prodotto, dieci anni dopo aver iniziato a pensarci. Parla persino della possibilità di importare il proprio Proxi sui siti dedicati alla genealogia per poter comunicare con i propri antenati tramite l'IA.
Sebbene sia alquanto caotico e poco chiaro, Wright ritiene di preferire un fallimento glorioso piuttosto che un limitato successo.