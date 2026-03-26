Il creatore di The Sims ha speso 10 anni e milioni di dollari sul suo nuovo gioco e non sa cosa ha creato

Nell'ultimo decennio, senza far parlare troppo di sé, ha però lavorato su un progetto potenziato da AI, noto come Proxi: Yesterday's You Tomorrow . Il problema è che Wright stesso non sa bene cosa sia.

Will Wright ha avuto una carriera incredibile: ha co-fondato Maxis, creato il primissimo SimCity e poi The Sims, per poi pubblicare un simulatore di vita, Spore.

Cosa è successo negli anni con Proxi

Parlando con Vulture, Wright ha affermato che la sua creazione è una sorta di mostro di Frankenstein, presentata nel 2018 alla GDC ma già presente nella sua mente dal 2016. Da quel momento, Wright ha speso milioni di dollari (suoi e degli investitori), ha licenziato tutto il suo team nel 2024 quando ha terminato i fondi e ora sta collaborando con degli sviluppatori non pagati per fare in modo che il progetto, prima o poi, vada in porto.

Non è chiaro cosa Proxi voglia essere, ma l'idea è di "vivere e condividere memorie" tramite il videogioco, con degli avatar di persone che conosci nella vita reale che agiscono nel gioco e ti permettono di "scoprire connessioni nascoste tra i tuoi ricordi".

Per far sì che sia possibile, Proxi usa un algoritmo IA che crea e organizza gli input dei giocatori, che guadagnano punti quando aggiungono memorie che hanno fili conduttori concettuali. Se non avete capito cosa voglia dire, lo stesso è per noi e per gli investitori. Persino Wright non è sicuro di cosa dovrebbe essere questo prodotto, dieci anni dopo aver iniziato a pensarci. Parla persino della possibilità di importare il proprio Proxi sui siti dedicati alla genealogia per poter comunicare con i propri antenati tramite l'IA.

Sebbene sia alquanto caotico e poco chiaro, Wright ritiene di preferire un fallimento glorioso piuttosto che un limitato successo.