GCC Pokémon presenta l'espansione 30° Anniversario con un trailer

Le prime carte rare Futuristiche mostrate al pubblico sono dedicate a Mew e Mewtwo , protagonisti di illustrazioni realizzate dal celebre artista giapponese YOSHIROTTEN. Le immagini puntano su un'estetica moderna, ponendosi come una delle principali novità artistiche dell'espansione.

Pokémon al Grand Hyatt Tokyo: tanti dolci e panini a tema per festeggiare il 30° anniversario

Il pacchetto includerà una caratteristica davvero interessante: tutte le carte presenti nelle buste saranno olografiche , comprese le Energie base. Inoltre farà il proprio debutto una nuova rarità chiamata "Futuristica", pensata per guardare al futuro del GCC Pokémon attraverso uno stile artistico inedito.

È la prima volta che un'espansione del gioco di carte viene lanciata nello stesso giorno a livello globale : si tratta di una scelta che consentirà ai collezionisti e ai giocatori di ogni paese di scoprire le nuove carte contemporaneamente, partecipando insieme ai festeggiamenti per l'anniversario dei Pokémon.

The Pokémon Company ha annunciato con un trailer l'espansione 30° Anniversario del GCC Pokémon , che sarà disponibile a partire dal prossimo 16 settembre in contemporanea mondiale e punterà a celebrare l'importante evento con tante interessanti novità.

Pikachu di nuovo protagonista

A pochi giorni dal lancio di GCC Pokémon: Megaevoluzione - Caos Nascente, l'annuncio dell'espansione del 30° Anniversario segna anche l'importante ritorno di Pikachu in un ruolo centrale, visto che il personaggio si vedrà dedicare 30 diverse carte speciali.

Ogni busta conterrà una carta speciale del celebre Pokémon Elettro scelta fra trenta varianti differenti, ciascuna caratterizzata da un'illustrazione unica. Le prime tre versioni svelate sono state realizzate dagli artisti OKACHEKE, Yuu Nishida e Atsuko Nishida, ma molti altri Pikachu attendono ancora di essere scoperti.

Come da tradizione, il set proporrà Pokémon provenienti da regioni diverse e appartenenti a generazioni differenti. Fra le carte già confermate figurano Espeon e Umbreon in scene di vita quotidiana, mentre Lapras, Drifloon, Zorua e Lycanroc riceveranno spettacolari carte Rare Illustrazione.

L'espansione celebrativa renderà omaggio anche alla lunga storia del GCC Pokémon attraverso la ristampa di alcune delle carte più iconiche mai pubblicate, fra cui Charizard del Set Base e Pikachu e Zekrom-GX provenienti dall'espansione Sole e Luna - Gioco di Squadra.