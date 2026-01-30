GCC Pokémon: Megaevoluzione - Ascesa Eroica è disponibile da oggi, ecco il trailer

The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon: Megaevoluzione - Ascesa Eroica è disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo, come conferma anche lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione.
Ispirata al videogioco Leggende Pokémon: Z-A, l'espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica porta nel GCC Pokémon nuovi personaggi e ambientazioni, andando ad arricchire ulteriormente l'universo narrativo del franchise grazie all'introduzione di numerose novità.
Fra queste spiccano le carte dei Pokémon-ex Megaevoluzione, alcune completamente inedite; vedi ad esempio Mega Dragonite-ex, pronto a imporsi come una delle carte più ambite del set. Fanno il proprio debutto anche nuovi Pokémon degli Allenatori, insieme al ritorno di alcuni fra i personaggi più amati.
Sul fronte delle rarità, Megaevoluzione - Ascesa Eroica introduce una nuova tipologia di carte che si distinguono per un dettaglio estetico particolarmente ricercato, mostrando il nome di uno degli attacchi scritto in caratteri katakana giapponesi come parte integrante dell'illustrazione.
Un vero e proprio fenomeno di costume
Annunciata lo scorso novembre, l'espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica consolida il grande successo che il GCC Pokémon continua a riscuotere fra i numerosissimi appassionati, e che lo pone alla stregua di un vero e proprio fenomeno di costume.
Disponibile in diverse versioni, il pacchetto Megaevoluzione - Ascesa Eroica si arricchirà ulteriormente nei prossimi mesi con nuove buste, carte promozionali, miniscatole da collezione, poster premium, spille deluxe e altro ancora.
Come ormai da tradizione, l'espansione è disponibile anche in formato digitale sull'app GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows.