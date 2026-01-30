Half Sword è stato lanciato su Steam: è subito primo in classifica, ma con tante critiche

Il simulatore di combattimenti medievali basato sulla fisica Half Sword, diventato famoso perché ottimo da portare in live su Twitch, YouTube e affini, è stato stato finalmente lanciato in Accesso Anticipato su Steam.

Come prevedibile ha subito raggiunto la vetta della classifica globale dei titoli premium nel giro di pochi minuti. Questo, pur avendo ricevuto moltissime recensioni negative per via della pessima ottimizzazione e per essere davvero poco rifinito. Al momento di scrivere questa notizia, solo il 44% delle più di 715 recensioni presenti sono positive.