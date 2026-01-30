Half Sword è stato lanciato su Steam: è subito primo in classifica, ma con tante critiche

Il simulatore di combattimenti medievali basato sulla fisica Half Sword, diventato famoso perché ottimo da portare in live su Twitch, YouTube e affini, è stato stato finalmente lanciato in Accesso Anticipato su Steam.
Come prevedibile ha subito raggiunto la vetta della classifica globale dei titoli premium nel giro di pochi minuti. Questo, pur avendo ricevuto moltissime recensioni negative per via della pessima ottimizzazione e per essere davvero poco rifinito. Al momento di scrivere questa notizia, solo il 44% delle più di 715 recensioni presenti sono positive.
Brutto, ma ben venduto?
Stando ai primi giudizi, ci troviamo di fronte al classico titolo farraginoso, che sta vendendo grazia all'onda lunga degli streamer.
Comunque sia i primi numeri lo premiano innegabilmente, considerando che nel giro di un'ora ha già più di 21.000 giocatori contemporanei, come riportato da SteamDB.
Tornando alla classifica, Half Sword si è posizionato subito sopra Cairn di The Game Bakers, un'altra nuova uscita di rilievo di questo periodo.
Ora non rimane da vedere se Half Sword manterrà i suoi numeri, diventando un successo virale, oppure calerà sotto il peso delle critiche, rivelandosi un fenomeno passeggero. Staremo a vedere.
Va detto che è stato lanciato in Accesso Anticipato, quindi ha tempo per migliorare sulla spinta dei feedback ricevuti.