Megaevoluzione – Fiamme Spettrali: ecco in anteprima le carte di Zacian dal nuovo set del GCC Pokémon

The Pokémon Company ha condiviso con noi e in esclusiva due nuove carte di Zacian della prossima espansione Megaevoluzione - Fiamme Spettrali del GCC Pokémon.

L'aria del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si fa incandescente: The Pokémon Company International ha ufficialmente rivelato la nuova espansione Megaevoluzione - Fiamme Spettrali (in inglese Mega Evolution - Phantasmal Flames), che sarà disponibile dal 14 novembre 2025 presso rivenditori autorizzati a livello globale. L'annuncio arriva a soli pochi giorni dal lancio ufficiale della linea Megaevoluzione di GCC Pokémon, ma l'azienda giapponese è già proiettata al prossimo giro. Per l'occasione ci ha mandato in anteprima esclusiva due nuove carte Zacian, così da cominciare a farci un'idea dello stile grafico e delle loro capacità.

Le due carte Zacian esclusiva Quelle condivise da The Pokémon Company sono due versioni differenti della stessa carta Zacian.

Entrambe, infatti, sono carte base Psico con 130 PS e un'unica mossa, Frangilimite, da 50+ danni, che richiede due Energie, una incolore e una Psico. Nel caso in cui l'avversario abbia tre o meno carte Premio rimanenti, questo attacco infligge ben 90 danni in più. Zacian 045/094 Come dicevamo, però, questa prima carta, marchiata 045/094, è di rarità comune ed è stata disegnata da kawayoo. Zacian 100/094 Lo Zacian 100/094 è una full art creata da Yoriyuki Ikegami con esattamente le stesse caratteristiche della carta precedente, ma una presenza scenica di tutt'altro effetto.