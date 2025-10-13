Megaevoluzione – Fiamme Spettrali: ecco in anteprima le carte di Zacian dal nuovo set del GCC Pokémon

L'aria del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si fa incandescente: The Pokémon Company International ha ufficialmente rivelato la nuova espansione Megaevoluzione - Fiamme Spettrali (in inglese Mega Evolution - Phantasmal Flames), che sarà disponibile dal 14 novembre 2025 presso rivenditori autorizzati a livello globale.
L'annuncio arriva a soli pochi giorni dal lancio ufficiale della linea Megaevoluzione di GCC Pokémon, ma l'azienda giapponese è già proiettata al prossimo giro. Per l'occasione ci ha mandato in anteprima esclusiva due nuove carte Zacian, così da cominciare a farci un'idea dello stile grafico e delle loro capacità.
Le due carte Zacian esclusiva
Quelle condivise da The Pokémon Company sono due versioni differenti della stessa carta Zacian.
Entrambe, infatti, sono carte base Psico con 130 PS e un'unica mossa, Frangilimite, da 50+ danni, che richiede due Energie, una incolore e una Psico. Nel caso in cui l'avversario abbia tre o meno carte Premio rimanenti, questo attacco infligge ben 90 danni in più.
Come dicevamo, però, questa prima carta, marchiata 045/094, è di rarità comune ed è stata disegnata da kawayoo.
Lo Zacian 100/094 è una full art creata da Yoriyuki Ikegami con esattamente le stesse caratteristiche della carta precedente, ma una presenza scenica di tutt'altro effetto.
Cosa aspettarsi dall'espansione: fuoco, ombre e potenza mega
La nuova espansione farà leva sui tipi Fuoco e Oscurità, portando ulteriori carte di Pokémon Megaevoluzione nel mazzo dei giocatori. Tra le creature attese spiccano Mega Charizard X e Mega Gengar, oltre a nuovi Pokémon-ex che faranno il loro debutto nella linea Megaevoluzione.
Ecco cosa aspettarsi:
- 6 Pokémon-ex Megaevoluzione
- 4 Pokémon-ex (non-mega)
- 13 carte Rare Illustrazione Pokémon
- 17 carte ultra rare tra Pokémon Megaevoluzione, carte Allenatore e carte Energia
- 5 carte speciali Rare Illustrazione per Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Aiuto / Supporter
Le carte dell'espansione Megaevoluzione - Fiamme Spettrali saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.
Un elemento grafico degno di nota: le carte ultrarare dei Pokémon-ex Megaevoluzione potrebbero includere il profilo "silhouette" della forma standard del Pokémon sullo sfondo - un tratto estetico che già caratterizza la serie Megaevoluzione.
Prima del lancio ufficiale, i giocatori avranno la possibilità di mettere le mani sulle nuove carte tramite i tornei prerelease, che inizieranno dal 1° novembre 2025 nei negozi aderenti al programma Play! Pokémon.
Parallelamente, la versione digitale sull'app Pokémon TCG Live consentirà di giocare con l'espansione già dal 13 novembre 2025, collezionando e combattendo con i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione; inoltre saranno previsti bonus di login all'app.