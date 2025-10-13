0

Digimon Story Time Stranger è disponibile su Instant Gaming: un’avventura tra mondi paralleli e oltre 450 Digimon

Il nuovo RPG a turni ambientato tra Tokyo e il Mondo Digitale è ora acquistabile su PC con uno sconto significativo, pronto per essere scaricato immediatamente.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   13/10/2025
Digimon Story Time Stranger è disponibile su PC (Steam) tramite Instant Gaming al prezzo scontato di 49,89€, rispetto ai 70€ di listino. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 60,87€. Potete acquistare il gioco cliccando su questo link oppure utilizzando il pulsante che trovate qui sotto. In questo nuovo capitolo della saga Digimon, vi attende un viaggio tra passato e presente, mondo reale e Mondo Digitale, con oltre 450 creature da addestrare e un sistema di combattimento strategico basato su turni. Un titolo pensato per chi ama la personalizzazione, la narrativa a bivi e i legami emotivi con i propri compagni digitali.

Una storia tra destino, memoria e mondi in collisione

Il protagonista si risveglia otto anni nel passato dopo un'esplosione che ha devastato Tokyo. Inizia così un'indagine che lo porterà a viaggiare tra le due dimensioni, quella umana e quella digitale, per scoprire la verità sul collasso del mondo e sul legame tra le creature Digimon e il destino stesso dell'umanità.

Oltre a un comparto grafico dettagliato e ambientazioni interattive, il gioco propone battaglie complesse e personalizzabili, con tecniche uniche per ogni Digimon, evoluzioni multiple e sinergie di squadra da pianificare. Il risultato è un'esperienza adatta sia ai fan storici del franchise che ai nuovi giocatori. Se volete leggere altro sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.

