Digimon Story Time Stranger è disponibile su Instant Gaming: un’avventura tra mondi paralleli e oltre 450 Digimon

Una storia tra destino, memoria e mondi in collisione

Il protagonista si risveglia otto anni nel passato dopo un'esplosione che ha devastato Tokyo. Inizia così un'indagine che lo porterà a viaggiare tra le due dimensioni, quella umana e quella digitale, per scoprire la verità sul collasso del mondo e sul legame tra le creature Digimon e il destino stesso dell'umanità.

Oltre a un comparto grafico dettagliato e ambientazioni interattive, il gioco propone battaglie complesse e personalizzabili, con tecniche uniche per ogni Digimon, evoluzioni multiple e sinergie di squadra da pianificare. Il risultato è un'esperienza adatta sia ai fan storici del franchise che ai nuovi giocatori. Se volete leggere altro sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.