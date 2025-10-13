La stazione di ricarica doppia per i DualSense è al minimo storico su Amazon: sconto in formato XL

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante per tutti coloro che dispongono di una PS5 e che sono stanchi di dover ricaricare via cavo i propri DualSense: la stazione di ricarica OIVO viene messa in offerta con uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 14,46€, suo minimo storico. Puoi acquistare la stazione di ricarica direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Questa stazione di ricarica per DualSense è progettata per caricare due controller PS5 contemporaneamente in modo rapido e sicuro. Alimentata direttamente dalla console tramite due tipi di cavo inclusi (USB-C a USB-C e USB-C 2 in 1), consente una ricarica completa in circa due ore.
Ulteriori dettagli
Dotata di indicatori LED dinamici, la base mostra chiaramente lo stato della ricarica: le icone passano da rosso a blu per indicare il processo di carica e tornano al blu fisso quando i controller sono completamente pronti all'uso.
Inoltre, l'effetto luminoso su entrambi i lati offre un tocco moderno e accattivante, ideale per ogni setup da gaming. Il design butta un occhio al risparmio energetico, la stazione è dotata di un interruttore on/off vicino alla porta di ingresso, il che permette di spegnerla facilmente quando non è in uso.