La stazione di ricarica doppia per i DualSense è al minimo storico su Amazon: sconto in formato XL

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante per tutti coloro che dispongono di una PS5 e che sono stanchi di dover ricaricare via cavo i propri DualSense: la stazione di ricarica OIVO viene messa in offerta con uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 14,46€, suo minimo storico. Puoi acquistare la stazione di ricarica direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Questa stazione di ricarica per DualSense è progettata per caricare due controller PS5 contemporaneamente in modo rapido e sicuro. Alimentata direttamente dalla console tramite due tipi di cavo inclusi (USB-C a USB-C e USB-C 2 in 1), consente una ricarica completa in circa due ore.