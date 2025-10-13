Il Pokédex completo di Leggende Pokémon: Z-A trapela online, svelando tutte le nuove creature

Con il gioco che è in finito in circolazione prima del tempo, attraverso la rottura del day one e anche la circolazione di copie pirata, era solo questione di tempo prima che l'intero Pokédex completo di Leggende Pokémon: Z-A trapelasse online, e questo è prontamente accaduto nelle ore scorse.
Ovviamente si tratta di informazioni che contengono un'enorme quantità di spoiler, dunque evitate di leggere quanto segue per non incappare in anticipazioni indesiderate, ma se siete interessati sono stati svelati i 243 Pokémon che potranno essere catturati e utilizzati all'interno del nuovo capitolo.
Di recente, sembra anche che Nintendo sia stata colpita da un attacco hacker da parte di Crimson Collective, ad aggiungere ulteriori guai per la segretezza di informazioni e documenti riguardanti la casa di Kyoto.
Il Pokédex completo
Ricordiamo che Leggende Pokémon: Z-A ha la data di uscita fissata per il 16 ottobre, dunque non è ancora ufficialmente disponibile sul mercato, l'intero Pokédex pare essere già stato svelato, come visibile nel messaggio pubblicato su X dall'utente Pokémon Universe.
Il medesimo utente ha pubblicato anche diversi altri messaggi che svelano nel dettaglio le novità in arrivo su questo fronte, che sembrano essere davvero numerose, trattandosi in effetti dell'elemento distintivo caratteristico di ogni capitolo.
Tra le novità particolarmente interessanti ci sono le megaevoluzioni che sembrano essere state confermate per questo capitolo, ovvero le seguenti:
- Mega Froslass
- Mega Scolipede
- Mega Chandelure
- Mega Zygarde
Per il resto, abbiamo visto che Leggende Pokémon Z-A ha già conquistato la classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2.