Il Pokédex completo di Leggende Pokémon: Z-A trapela online, svelando tutte le nuove creature

Con il gioco che è in finito in circolazione prima del tempo, attraverso la rottura del day one e anche la circolazione di copie pirata, era solo questione di tempo prima che l'intero Pokédex completo di Leggende Pokémon: Z-A trapelasse online, e questo è prontamente accaduto nelle ore scorse.

Ovviamente si tratta di informazioni che contengono un'enorme quantità di spoiler, dunque evitate di leggere quanto segue per non incappare in anticipazioni indesiderate, ma se siete interessati sono stati svelati i 243 Pokémon che potranno essere catturati e utilizzati all'interno del nuovo capitolo.

Di recente, sembra anche che Nintendo sia stata colpita da un attacco hacker da parte di Crimson Collective, ad aggiungere ulteriori guai per la segretezza di informazioni e documenti riguardanti la casa di Kyoto.