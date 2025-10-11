Nintendo sarebbe stata hackerata e molti dati sarebbero in mano al Crimson Collective

I gruppi di hacker sono forse uno dei grandi problemi per le compagnia moderne e ora pare che persino Nintendo sia stata hackerata. Nello specifico, il Crimson Collective afferma di aver fatto breccia nei server di Nintendo e di aver così ottenuto vari contenuti.

Cosa sappiamo del presunto hacking di Nintendo

Secondo la fonte, il Crimson Collective ha condiviso una cartella chiamata "Nintendo topic files" e afferma di aver accesso a vari dati. La compagnia di Kyoto non ha ancora confermato o smentito la dichiarazione, quindi consigliamo per il momento di prendere il tutto con le pinze. È possibile che il gruppo di hacker stia mentendo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va comunque detto che il Crimson Collective recentemente è stato in grado di attaccare altre compagnie, quindi non è escluso che abbia preso di mira con successo anche Nintendo. Nello specifico, a ottobre Crimson Collective ha attaccato la compagnia Red Hat e rubato 570 GB: Red Hat ha confermato il tutto e ha dichiarato che Crimson Collective ha richiesto un riscatto per i dati.

Se l'attacco contro Nintendo fosse reale, è credibile che la procedura del Crimson Collective sia la stessa e che venga richiesto un pagamento. Non ci resta che attendere novità in merito.

