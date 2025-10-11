0

Un trailer presenta la demo di The Last Caretaker, ora disponibile su PC grazie allo Steam Next Fest

Ora è possibile provare con mano il survival The Last Caretaker grazie a una demo pubblicata su Steam in occasione del Next Fest.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/10/2025
Il robot protagonista di The Last Caretaker
In occasione dello Steam Next Fest di ottobre, gli sviluppatori di Channel37 hanno reso disponibile una demo gratuita di The Last Caretaker, un survival dove vestiamo i panni metallici di un robot che rappresenta l'ultima speranza di salvezza del genere umano. Un assaggio, in vista del lancio in accesso anticipato, fissato al 6 novembre su PC.

Se siete interessati, potrete scaricare la versione di prova su Steam a questo indirizzo. A corredo è stato pubblicato anche un trailer che offre una panoramica del gioco e di cosa possono aspettarsi i giocatori dalla demo.

L'ultima e solitaria speranza per l'umanità

The Last Caretaker è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la Terra è stata completamente sommersa dagli oceani. Il giocatore assume il ruolo del "Custode", un robot incaricato di riattivare il complesso Lazarus e inviare nello spazio i semi del genere umano: tutto ciò che resta della nostra specie.

Nel trailer scopriamo che, per portare a termine questa missione, sarà fondamentale imparare a gestire le risorse disponibili. Per mantenere operativa la nave, sarà necessario raccogliere materiali come diesel per gli spostamenti, petrolio per accendere i fuochi o generare elettricità, e ossigeno per alimentare i sistemi vitali. Le risorse serviranno anche per costruire strumenti, armi e dispositivi difensivi contro i nemici robotici che popolano il mondo di gioco.

Un altro elemento chiave è l'esplorazione: dalle rovine sommerse alle strutture abbandonate da decenni, ogni ambientazione nasconde risorse preziose, minacce e frammenti di storia che raccontano cosa è accaduto prima della fine della vita sulla Terra.

