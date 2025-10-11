Un trailer presenta la demo di The Last Caretaker, ora disponibile su PC grazie allo Steam Next Fest

Se siete interessati, potrete scaricare la versione di prova su Steam a questo indirizzo . A corredo è stato pubblicato anche un trailer che offre una panoramica del gioco e di cosa possono aspettarsi i giocatori dalla demo.

L'ultima e solitaria speranza per l'umanità

The Last Caretaker è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la Terra è stata completamente sommersa dagli oceani. Il giocatore assume il ruolo del "Custode", un robot incaricato di riattivare il complesso Lazarus e inviare nello spazio i semi del genere umano: tutto ciò che resta della nostra specie.

Nel trailer scopriamo che, per portare a termine questa missione, sarà fondamentale imparare a gestire le risorse disponibili. Per mantenere operativa la nave, sarà necessario raccogliere materiali come diesel per gli spostamenti, petrolio per accendere i fuochi o generare elettricità, e ossigeno per alimentare i sistemi vitali. Le risorse serviranno anche per costruire strumenti, armi e dispositivi difensivi contro i nemici robotici che popolano il mondo di gioco.

Un altro elemento chiave è l'esplorazione: dalle rovine sommerse alle strutture abbandonate da decenni, ogni ambientazione nasconde risorse preziose, minacce e frammenti di storia che raccontano cosa è accaduto prima della fine della vita sulla Terra.