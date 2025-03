The Last Caretaker è stato annunciato con un trailer, è un survival dove siamo l'ultima speranza dell'umanità

Il gioco è stato presentato con un trailer, che trovate qui sotto. Al momento è in sviluppo su PC, ma non è stata indicata una finestra di lancio, neppure indicativa.

Tra i tanti giochi presentati durante il Future Games Show di primavera c'è stato anche The Last Caretaker , un survival in prima persona ideato da Channel37 dove impersoniamo il "Custode", un robot che ha il compito di salvare quel poco che rimane dell'umanità.

I primi dettagli su The Last Caretaker

Il titolo di Channel37 è ambientato in un mondo post-apocalittico, dove la Terra è stata completamente sommersa dall'oceano. Noi assumiamo il ruolo del The Last Caretaker, un robot risvegliato dopo secoli che ha il compito di recuperare gli ultimi semi umani in attesa di nascere, riattivare il complesso Lazarus e inviare ciò che resta dell'umanità verso le stelle.

Per farlo dovremo navigare attraverso un vasto oceano aperto, esplorando imponenti strutture abbandonate, piattaforme decadenti e stazioni dimenticate e recuperare tecnologia perduta, riparare sistemi e costruire sistemi che possano garantire la nostra sopravvivenza. Ogni luogo nasconde risorse preziose e frammenti della storia umana, ma anche minacce come macchine ribelli e tempeste brutali.