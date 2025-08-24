L'action survival The Last Caretaker torna a mostrarsi con un trailer

Il filmato mostra brevemente alcune sequenze di gameplay, alternando sparatorie e gestione della propria base, e conferma che il titolo sarà disponibile in accesso anticipato entro la fine dell'anno su PC tramite Steam.

L'ultima speranza dell'umanità

Annunciato durante il Future Games Show dello scorso marzo, The Last Caretaker è ambientato in un mondo post-apocalittico dove la Terra è stata completamente sommersa dagli oceani. Il giocatore veste i freddi panni metallici del "Custode", un robot che si risveglia dopo un sonno durato secoli, con il compito di riattivare il complesso Lazarus, recuperare gli ultimi semi umani e inviare nello spazio ciò che resta della nostra specie, nella speranza che possa prosperare lontano dal pianeta ormai perduto.

Si tratta di un'avventura solitaria e profondamente intima, in cui dovremo navigare attraverso un vasto oceano aperto ed esplorare imponenti strutture, piattaforme e stazioni abbandonate da secoli. Sarà necessario riparare macchinari, costruire sistemi vitali per garantire la nostra sopravvivenza e, di riflesso, quella dell'umanità. Ogni luogo nasconde pericoli di ogni genere, ma anche risorse preziose e frammenti di storia umana che ci aiuteranno a comprendere come il mondo sia giunto sull'orlo dell'estinzione.