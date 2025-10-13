Leggende Pokémon Z-A conquista anche la classifica dell'eShop di Switch 2, ottimo debutto per Yooka-Replaylee

Spinto dai preordini in vista del lancio previsto per giovedì 16 ottobre, la nuova avventura ambientata a Luminopoli ha conquistato sia la vetta che il terzo posto della classifica , quest'ultimo grazie alla vendita del pacchetto di upgrade da 10 euro dalla versione Switch a quella Switch 2. Il gioco ha raggiunto il primo posto anche nella classifica relativa alla sola Nintendo Switch 1 .

Leggende Pokémon: Z-A è uno dei titoli più attesi del 2025, e la classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2 non fa che confermarlo.

Yooka-Replayee e Little Nightmares 3 partono bene

Il secondo posto è stato conquistato da Hades 2, rimanendo stabile rispetto alla settimana precedente. Restano forti anche le vendite di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles e Donkey Kong Bananza, rispettivamente al quarto e quinto posto. Buon debutto per Yooka-Replaylee, riedizione aggiornata di Yooka-Laylee, che entra in classifica al sesto posto. Lo stesso vale per Little Nightmares 3, presente sia al settimo che all'ottavo posto con le versioni Standard e Deluxe.

Di seguito la classifica dell'eShop relativa ai soli giochi per Nintendo Switch 2:

Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition Hades 2 Pokemon Legends: Z-A Upgrade Pack Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition Donkey Kong Bananza Yooka-Replayee Little Nightmares 3 Little Nightmares 3 Deluxe Edition Hollow Knight: Silksong Mario Kart World Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV EA Sports FC 26 Madden NFL 26 Cyberpunk 2077 Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition

Qui sotto, invece, la classifica relativa ai giochi che non sono distribuiti in formato fisico: