Leggende Pokémon Z-A conquista anche la classifica dell'eShop di Switch 2, ottimo debutto per Yooka-Replaylee

Leggende Pokémon: Z-A è uno dei titoli più attesi del 2025, e la classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2 non fa che confermarlo.
Spinto dai preordini in vista del lancio previsto per giovedì 16 ottobre, la nuova avventura ambientata a Luminopoli ha conquistato sia la vetta che il terzo posto della classifica, quest'ultimo grazie alla vendita del pacchetto di upgrade da 10 euro dalla versione Switch a quella Switch 2. Il gioco ha raggiunto il primo posto anche nella classifica relativa alla sola Nintendo Switch 1.
Yooka-Replayee e Little Nightmares 3 partono bene
Il secondo posto è stato conquistato da Hades 2, rimanendo stabile rispetto alla settimana precedente. Restano forti anche le vendite di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles e Donkey Kong Bananza, rispettivamente al quarto e quinto posto. Buon debutto per Yooka-Replaylee, riedizione aggiornata di Yooka-Laylee, che entra in classifica al sesto posto. Lo stesso vale per Little Nightmares 3, presente sia al settimo che all'ottavo posto con le versioni Standard e Deluxe.
Di seguito la classifica dell'eShop relativa ai soli giochi per Nintendo Switch 2:
- Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Hades 2
- Pokemon Legends: Z-A Upgrade Pack
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition
- Donkey Kong Bananza
- Yooka-Replayee
- Little Nightmares 3
- Little Nightmares 3 Deluxe Edition
- Hollow Knight: Silksong
- Mario Kart World
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
- EA Sports FC 26
- Madden NFL 26
- Cyberpunk 2077
- Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition
Qui sotto, invece, la classifica relativa ai giochi che non sono distribuiti in formato fisico:
- Yooka-Replayee
- LEGO Voyagers
- Deltarune
- Suikoden 1 & 2 HD Remaster
- Little Nightmares Enhanced Edition Complete Edition
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Fast Fusion
- Drag x Drive
- The Touryst Deluxe
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Survival Kids
- Relayer Advanced Definitive Edition
- Wild Hearts S
- Arcade Archives 2 Battlantis
- Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition