14

Leggende Pokémon Z-A conquista anche la classifica dell'eShop di Switch 2, ottimo debutto per Yooka-Replaylee

Leggende Pokémon: Z-A può già vantarsi di aver conquistato la classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2, nonostante manchino ancora diversi giorni al lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/10/2025
Mega-Gyarados in Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Articoli News Video Immagini

Leggende Pokémon: Z-A è uno dei titoli più attesi del 2025, e la classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2 non fa che confermarlo.

Spinto dai preordini in vista del lancio previsto per giovedì 16 ottobre, la nuova avventura ambientata a Luminopoli ha conquistato sia la vetta che il terzo posto della classifica, quest'ultimo grazie alla vendita del pacchetto di upgrade da 10 euro dalla versione Switch a quella Switch 2. Il gioco ha raggiunto il primo posto anche nella classifica relativa alla sola Nintendo Switch 1.

Yooka-Replayee e Little Nightmares 3 partono bene

Il secondo posto è stato conquistato da Hades 2, rimanendo stabile rispetto alla settimana precedente. Restano forti anche le vendite di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles e Donkey Kong Bananza, rispettivamente al quarto e quinto posto. Buon debutto per Yooka-Replaylee, riedizione aggiornata di Yooka-Laylee, che entra in classifica al sesto posto. Lo stesso vale per Little Nightmares 3, presente sia al settimo che all'ottavo posto con le versioni Standard e Deluxe.

Di seguito la classifica dell'eShop relativa ai soli giochi per Nintendo Switch 2:

  1. Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  2. Hades 2
  3. Pokemon Legends: Z-A Upgrade Pack
  4. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition
  5. Donkey Kong Bananza
  6. Yooka-Replayee
  7. Little Nightmares 3
  8. Little Nightmares 3 Deluxe Edition
  9. Hollow Knight: Silksong
  10. Mario Kart World
  11. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  12. EA Sports FC 26
  13. Madden NFL 26
  14. Cyberpunk 2077
  15. Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition
Le prime copie e i datamine di Leggende Pokémon Z-A sono già in circolazione: occhio agli spoiler in rete! Le prime copie e i datamine di Leggende Pokémon Z-A sono già in circolazione: occhio agli spoiler in rete!

Qui sotto, invece, la classifica relativa ai giochi che non sono distribuiti in formato fisico:

  1. Yooka-Replayee
  2. LEGO Voyagers
  3. Deltarune
  4. Suikoden 1 & 2 HD Remaster
  5. Little Nightmares Enhanced Edition Complete Edition
  6. Nintendo Switch 2 Welcome Tour
  7. Fast Fusion
  8. Drag x Drive
  9. The Touryst Deluxe
  10. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
  11. Survival Kids
  12. Relayer Advanced Definitive Edition
  13. Wild Hearts S
  14. Arcade Archives 2 Battlantis
  15. Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Leggende Pokémon Z-A conquista anche la classifica dell'eShop di Switch 2, ottimo debutto per Yooka-Replaylee