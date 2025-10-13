Fantasmi nel corridoio? No, solo una svista di Google Home Brief

Google Home Brief è una delle novità introdotte da Big G, progettata per fornire una panoramica della giornata. In particolare, vengono identificati alcuni momenti chiave tratti dai filmati, ma alcuni recap possono essere errati (e potenzialmente regalarvi qualche minuto di puro terrore, se avete voglia di emozioni adrenaliniche). Vediamo meglio tutti i dettagli.

Quando Google Home vede l’inesistente (forse)

Secondo quanto riportato di recente su Reddit, Google Home Brief avrebbe segnalato la presenza di una persona in casa. Per tutta la giornata, questa persona sarebbe stata vista camminare ripetutamente nel soggiorno, per poi sedersi su una poltrona reclinabile. La telecamera avrebbe rilevato nuovamente la stessa persona nel corso della serata, ma l'utente sostiene che nessuno è entrato nell'abitazione durante le 24 ore.

Il recap di Google Home Brief (Fonte: Reddit)

A meno che Google Home non sia dotata di poteri soprannaturali in grado di rilevare la presenza degli spiriti in casa (no grazie, non credo che ne avremmo bisogno), si tratta semplicemente di una funzionalità che necessita ancora di perfezionamenti e della quale non ci si dovrebbe ancora fidare pienamente. Altri utenti hanno commentato la questione, confermando anche episodi di errata identificazione. In alcuni casi sono state ricevute notifiche che segnalavano la presenza di procioni, ma in realtà erano gatti.

Un altro utente ha raccontato: "La mia IA rileva un cane sulla strada come se fosse una persona sul portico, mentre le telecamere di casa confondono un'auto notturna con una persona in movimento nella stanza". Tuttavia, non tutti gli utenti hanno vissuto brutte esperienze, anzi, alcuni sostengono di aver letto riepiloghi molto accurati e utili: "Ieri sera ho ricevuto il mio primo briefing e ha riassunto perfettamente tutti gli eventi della giornata. Sotto c'erano anche i videoclip relativi al riepilogo".