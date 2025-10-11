Leggende Pokémon Z-A ha già conquistato la vetta della classifica dell'eShop di Switch, bene anche Absolum

Come ogni sabato è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sull'eShop di Nintendo Switch 1.
Anche questa volta c'è stato un cambio ai vertici, con Leggende Pokémon: Z-A che ha già conquistato la prima posizione. Questo risultato è chiaramente merito delle prenotazioni avvenute prima del lancio, in programma per il 16 ottobre.
Super Mario Galaxy resta ai primi posti
Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente il bundle con Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e il singolo Galaxy 2, senza variazioni rispetto la scorsa settimana. Al contrario, Hades 2 dalla vetta della classifica scivola direttamente fuori dal podio, piazzandosi quarto. Ottimi risultati per il rogue 'em up Absolum che debutta al quinto posto.
Di seguito la top 20 dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch 2.
- Leggende Pokémon Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Absolum
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Minecraft
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Mario Kart 8 Deluxe
- Little Nightmares 3
- Hollow Knight: Silksong
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Galaxy
- Hogwarts Legacy Deluxe Edition
- LEGO Party
- Little Nightmares 3 Deluxe Edition
- Pokemon Legends: Arceus
- Hollow Knight
- Nintendo Switch Sports
Di seguito, invece, la classifica dedicata ai giochi venduti esclusivamente in formato digitale:
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Absolum
- Hollow Knight: Silksong
- Super Mario Galaxy
- Hollow Knight
- Stardew Valley
- Disney Dreamlight Valley
- Tiny Bookshop
- Wobbly Life
- Deltarune
- The Oregon Trail
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
- Celeste
- Date Everything
- Borderlands: The Handsome Collection
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy
- Battle Suit Aces
- The Jackbox Party Pack 3