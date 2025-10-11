3

Leggende Pokémon Z-A ha già conquistato la vetta della classifica dell'eShop di Switch, bene anche Absolum

La classifica dell'eShop di questa settimana vede Leggende Pokémon Z-A già conquistare la prima posizione, anche se mancano ancora diversi giorni al lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/10/2025
I tre Pokémon iniziali di Leggende Pokémon Z-A

Come ogni sabato è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sull'eShop di Nintendo Switch 1.

Anche questa volta c'è stato un cambio ai vertici, con Leggende Pokémon: Z-A che ha già conquistato la prima posizione. Questo risultato è chiaramente merito delle prenotazioni avvenute prima del lancio, in programma per il 16 ottobre.

Super Mario Galaxy resta ai primi posti

Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente il bundle con Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e il singolo Galaxy 2, senza variazioni rispetto la scorsa settimana. Al contrario, Hades 2 dalla vetta della classifica scivola direttamente fuori dal podio, piazzandosi quarto. Ottimi risultati per il rogue 'em up Absolum che debutta al quinto posto.

Absolum, la recensione del rogue 'em up che prende a pugni gli altri roguelite Absolum, la recensione del rogue ‘em up che prende a pugni gli altri roguelite

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch 2.

  1. Leggende Pokémon Z-A
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Super Mario Galaxy 2
  4. Hades 2
  5. Absolum
  6. Super Mario Party Jamboree
  7. Super Smash Bros. Ultimate
  8. Minecraft
  9. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  10. Mario Kart 8 Deluxe
  11. Little Nightmares 3
  12. Hollow Knight: Silksong
  13. Animal Crossing: New Horizons
  14. Super Mario Galaxy
  15. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
  16. LEGO Party
  17. Little Nightmares 3 Deluxe Edition
  18. Pokemon Legends: Arceus
  19. Hollow Knight
  20. Nintendo Switch Sports

Di seguito, invece, la classifica dedicata ai giochi venduti esclusivamente in formato digitale:

  1. Super Mario Galaxy 2
  2. Hades 2
  3. Absolum
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. Super Mario Galaxy
  6. Hollow Knight
  7. Stardew Valley
  8. Disney Dreamlight Valley
  9. Tiny Bookshop
  10. Wobbly Life
  11. Deltarune
  12. The Oregon Trail
  13. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
  14. Celeste
  15. Date Everything
  16. Borderlands: The Handsome Collection
  17. Ninja Gaiden: Ragebound
  18. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy
  19. Battle Suit Aces
  20. The Jackbox Party Pack 3
#Classifica #Nintendo eShop #Nintendo
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Leggende Pokémon Z-A ha già conquistato la vetta della classifica dell'eShop di Switch, bene anche Absolum