Il monitor Samsung Odyssey OLED G6 da 27" è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor Samsung Odyssey OLED G6 al minimo storico, permettendovi di risparmiare fino al 38%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/10/2025
Monitor Samsung Odyssey OLED G6

Su Amazon è disponibile il monitor Samsung Odyssey OLED G6 da 27" a 679,20 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 798 €, e il prezzo consigliato di 1.099 €, permettendovi di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor Samsung Odyssey OLED G6

Si tratta di un monitor flat da 27" con risoluzione 2560x1440 e display QD-OLED con tecnologia Glare Free, in grado di ridurre la lucidità dello schermo del 54% rispetto alle pellicole antiriflesso tradizionali. La frequenza di aggiornamento è di 500 Hz con tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). Lato connettività troviamo porte HDMI e DP, oltre alla compatibilità con G-Sync.

Dimensioni del Samsung Odyssey OLED G6
Dimensioni del Samsung Odyssey OLED G6

Questo monitor offre una maggiore luminosità e un'ampia gamma di colori per immagini nitide e realistiche. Grazie all'attestazione TrueBlack 500 troviamo neri incredibilmente profondi, riflessi vibranti e un'ottima resa cromatica. Inoltre, è compatibile con AMD FreeSync Premium Pro, in grado di offrire scene ultra-fluide e immersive. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del prodotto (in questo caso il modello G60SD).

