La cassa bluetooth Marshall Emberton II: più di 30 ore di riproduzione con un'esperienza d'ascolto a 360°, prezzo dimezzato

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che dimezza il prezzo della cassa bluetooth Marshall Emberton II.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/03/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della cassa bluetooth Emberton II targata Marshall: l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 89€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Marshall Emberton II è uno speaker portatile progettato per offrire un'esperienza sonora potente e coinvolgente. Questo diffusore compatto racchiude tutto il carattere sonoro tipico del marchio Marshall, garantendo un audio intenso, chiaro e ben bilanciato. Grazie alla tecnologia True Stereophonic, lo speaker offre un suono multidirezionale a 360 gradi che riempie l'ambiente in modo uniforme.

Uno dei punti di forza di Emberton II è la sua straordinaria autonomia. Con una singola ricarica, lo speaker può offrire oltre 30 ore di riproduzione continua, rendendolo ideale per viaggi, giornate all'aperto o lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. La batteria garantisce prestazioni affidabili e permette di portare la propria musica preferita sempre con sé.

Dal punto di vista della resistenza, Emberton II è progettato per affrontare diverse condizioni d'uso. La certificazione IP67 garantisce protezione contro polvere e acqua, rendendo lo speaker adatto anche per ambienti esterni come spiaggia, piscina o escursioni. Inoltre, il dispositivo integra la funzionalità Stack Mode, che consente di collegare più speaker Emberton II tra loro

