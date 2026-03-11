La cassa bluetooth Marshall Emberton II: più di 30 ore di riproduzione con un'esperienza d'ascolto a 360°, prezzo dimezzato

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della cassa bluetooth Emberton II targata Marshall: l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 89€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Marshall Emberton II è uno speaker portatile progettato per offrire un'esperienza sonora potente e coinvolgente. Questo diffusore compatto racchiude tutto il carattere sonoro tipico del marchio Marshall, garantendo un audio intenso, chiaro e ben bilanciato. Grazie alla tecnologia True Stereophonic, lo speaker offre un suono multidirezionale a 360 gradi che riempie l'ambiente in modo uniforme.