I set LEGO di Fortnite sono in sconto su Amazon: Lama, Klombo e Bus a prezzi scontati

Su Amazon sono disponibili diversi set LEGO Fortnite. Per correttezza specifichiamo che i prodotti non sono scontati al loro prezzo minimo storico, ma ti permetteranno comunque di risparmiare leggermente.
Inoltre, sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni, con la possibilità di restituirli entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
I set LEGO Fortnite in sconto
Partiamo dal celebre Bus della Battaglia, disponibile a 79,99 € invece di 99,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta di un kit da 954 pezzi con ruote mobili e tetto da poter scoprire per rivelare i personaggi all'interno. Sono presenti infatti 9 minifigure.
Il set Klombo costa invece 82,47 € invece di 99,99 €. Puoi acquistarlo tramite questo link o toccando il box sottostante. All'interno della confezione troverai 1084 pezzi. Il Klombo è dotato di zampe mobili, bocca apribile e coda rotante. Sono inoltre presenti due personaggi, Bananita e Oro.
Infine, il set dedicato all'iconico Lama di Fortnite costa 37,70 € invece di 39,99 €, quindi si tratta di un piccolo sconto. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Questo lama ha una testa mobile, una bocca apribile e altro ancora. Il set include 691 pezzi e una sella piena di attrezzi da poter riporre all'interno. Insomma, questi prodotti potranno essere esposti e diventano veri e propri oggetti da collezione.