Se ami gli sparatutto, Helldivers 2 Super Citizen Edition è in sconto su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di nuovi sparatutto che sappiano intrattenerti, Helldivers 2 Super Citizen Edition è su Instant Gaming a 42,08 € invece di 60 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Su Steam è disponibile a prezzo pieno ed è tra i migliori sconti tra le varie piattaforme. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Fluido, frenetico, divertente

Questa edizione include:

Helldivers 2

Set corazza "DP-53 Redentore dei liberi"

Mantello "Volontà del popolo"

Arma "MP-98 Cavaliere"

Stato Super cittadino

Stratagemma Nave eroica

Token Titolo di guerra premium

Si tratta di un gioco sparatutto in terza persona che ti metterà nei panni di un soldato d'élite della Super Terra. Tu e la tua squadra dovrete affrontare orde di nemici e salvaguardare il futuro dell'umanità, unendovi alla più grande forza militare della galassia. Il combattimento è preciso e personalizzabile, con una progressione intuitiva e soddisfacente. Tra fuoco amico e ironia, le risate sono garantite, mentre le funzioni di rete sono ottime. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.