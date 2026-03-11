0

Se ami gli sparatutto, Helldivers 2 Super Citizen Edition è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Helldivers 2 Super Citizen Edition a prezzo scontato. Si tratta del frenetico gioco sparatutto in terza persona di Arrowhead.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/03/2026
Se sei alla ricerca di nuovi sparatutto che sappiano intrattenerti, Helldivers 2 Super Citizen Edition è su Instant Gaming a 42,08 € invece di 60 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Su Steam è disponibile a prezzo pieno ed è tra i migliori sconti tra le varie piattaforme. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Fluido, frenetico, divertente

Questa edizione include:

  • Helldivers 2
  • Set corazza "DP-53 Redentore dei liberi"
  • Mantello "Volontà del popolo"
  • Arma "MP-98 Cavaliere"
  • Stato Super cittadino
  • Stratagemma Nave eroica
  • Token Titolo di guerra premium
Si tratta di un gioco sparatutto in terza persona che ti metterà nei panni di un soldato d'élite della Super Terra. Tu e la tua squadra dovrete affrontare orde di nemici e salvaguardare il futuro dell'umanità, unendovi alla più grande forza militare della galassia. Il combattimento è preciso e personalizzabile, con una progressione intuitiva e soddisfacente. Tra fuoco amico e ironia, le risate sono garantite, mentre le funzioni di rete sono ottime. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

