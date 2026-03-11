Il monitor LG Ultragear 27GS75Q 27” QHD a 200Hz è in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte

Se state cercando un nuovo monitor per il vostro PC o per la vostra console, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon offre davvero l'imbarazzo della scelta. Tra i prodotti in saldo, segnaliamo il monitor LG UltraGear 27GS75Q , ora in sconto con il 29% di sconto . Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Al momento viene proposto a 199,99 euro , con uno sconto di ben 80 euro rispetto al prezzo consigliato di 279,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni lavorativi.

Un monitor economico ma con ottime prestazioni

L'LG UltraGear 27GS75Q è un monitor gaming da 27 pollici che offre reattività, fluidità e qualità d'immagine e pensato per garantire prestazioni elevate a un prezzo contenuto. Monta un pannello IPS QHD (2560×1440) garantisce colori accurati, ottimi angoli di visione e un buon livello di dettaglio sia per il gaming che per la fruizione di video e l'uso quotidiano. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 200Hz in overclock e il tempo di risposta di 1ms GtG assicura la massima fluidità anche nei giochi più frenetici.

Il monitor è compatibile con NVIDIA G‑Sync e supporta AMD FreeSync, due tecnologie che riducono tearing e stuttering. La presenza dell'HDR10 migliora la resa luminosa e il contrasto nei giochi compatibili, mentre tecnologie come Flicker Safe contribuiscono a ridurre l'affaticamento visivo nelle sessioni prolungate. La connettività include HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, rendendolo adatto sia a PC da gaming moderni sia alle console.