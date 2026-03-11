Serve un nuovo pad? Il controller Xbox in versione Storm Breaker è in promozione su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione del secondo giorno di Festa delle Offerte di Primavera, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del controller Xbox in versione Storm Breaker: lo sconto attivo è del 30% per un prezzo finale d'acquisto di 55,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Acquista il controller direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Questa edizione speciale della serie Breaker caratterizza il controller con un design elegante e moderno, con una combinazione di grigio e nero impreziosita da dettagli bianchi che creano un look dinamico e accattivante.

Ulteriori dettagli sul controller

Il controller è dotato di grilletti con impugnatura antiscivolo, che permettono un controllo più stabile e reattivo nelle situazioni di gioco più intense. La parte posteriore presenta inoltre impugnature gommate, studiate per migliorare la presa e offrire maggiore ergonomia anche durante lunghe partite.

Il dispositivo integra la tecnologia Xbox Wireless insieme al supporto Bluetooth, consentendo di collegarlo facilmente a diversi dispositivi. È compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S, PC.

Un'altra funzione utile è il pulsante Condividi, che permette di catturare e condividere rapidamente screenshot, clip video e altri contenuti direttamente durante il gioco. La parte posteriore presenta inoltre impugnature gommate, studiate per migliorare la presa e offrire maggiore ergonomia.