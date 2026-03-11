Nintendo Switch 2 + Mario Kart World in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera

Tra le offerte di Amazon troviamo la console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 457,30 € invece di 509,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre , per quanto riguarda questa piattaforma, e riceverai il prodotto entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

La nuova console per un'esperienza ancora più immersiva

Si tratta della console di nuova generazione con display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. I miglioramenti sono diversi e su ogni fronte, dalla stabilità potenziata in modalità TV a caricamenti più rapidi. Inoltre, i nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata.

Nintendo Switch 2

Come anticipato, il bundle include anche il gioco digitale Mario Kart World, perfetto per scoprire subito le potenzialità della nuova console. Questa offerta è disponibile per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.