Mario Kart World potrebbe ricevere presto una modalità aggiuntiva "storica"

Stiamo parlando della modalità Bob-omb Blast , che introduce una variante della battaglia con la presenza del celebre personaggio-bomba a rendere particolarmente esplosiva l'azione.

Si tratterebbe di un' opzione di gioco "storica" per la serie, in quanto già presente in altri capitoli passati come Mario Kart: Double Dash e Mario Kart 8 Deluxe e particolarmente apprezzata per quanto riguarda la sezione "Battaglia" della serie.

Sembra che Mario Kart World sia in procinto di ricevere una modalità di gioco aggiuntiva in multiplayer, che pare sia trapelata direttamente da parte di Nintendo , dunque sembra trattarsi di una questione piuttosto verosimile.

Un piccolo particolare interessante

Il leak sembra provenire dalla stessa Nintendo, cosa che ci fa prendere alquanto sul serio la questione: come riportato da alcuni utenti su Reddit e visibile nello screenshot riportato qui sotto, la voce parte da un'immagine che era riportata su una news pubblicata dal canale My Nintendo ufficiale.

La schermata con l'indizio

In occasione delle novità in arrivo per il MAR10 Day, tra le varie notizie su eventi e contenuti previsti c'era anche un'immagine riguardante Mario Kart World che ha sollevato la questione.

L'immagine, poi rimossa ma visibile qui sopra, mostra il menù del gioco con le varie modalità disponibili, tra le quali ha catturato l'attenzione l'icona relativa a "Battaglia".

Quella attualmente presente nel gioco mostra infatti un palloncino e una moneta, corrispondenti alle due diverse varianti disponibili al momento nel gioco, ma nell'immagine si scorge anche un Bob-omb, facendo pensare che tale variante sia in arrivo con un prossimo update.

La cosa potrebbe portare anche all'introduzione di King Bob-omb come personaggio giocabile nelle varie modalità di Mario Kart World, ma queste sono soprattutto supposizioni al momento.

Nel frattempo, abbiamo visto che Mario Kart World è il gioco più venduto su Nintendo Switch 2, come era prevedibile.