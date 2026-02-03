Ecco quanto ha venduto Nintendo Switch 2 finora, Mario Kart World è il gioco più venduto

Nintendo ha annunciato nel suo ultimo report finanziario che Nintendo Switch 2 ha venduto 17,37 milioni di unità, mentre Nintendo Switch ha raggiunto quota 155,37 milioni di unità vendute a livello globale. Almeno questo fino al 31 dicembre 2025. Con questo risultato, Nintendo Switch ha ufficialmente superato Nintendo DS, che si era fermato a 154,02 milioni di unità, diventando così l'hardware Nintendo più venduto di sempre.