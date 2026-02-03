Ecco quanto ha venduto Nintendo Switch 2 finora, Mario Kart World è il gioco più venduto

Nintendo ha annunciato nel suo ultimo report finanziario che Nintendo Switch 2 ha venduto 17,37 milioni di unità, mentre Nintendo Switch ha raggiunto quota 155,37 milioni di unità vendute a livello globale. Almeno questo fino al 31 dicembre 2025. Con questo risultato, Nintendo Switch ha ufficialmente superato Nintendo DS, che si era fermato a 154,02 milioni di unità, diventando così l'hardware Nintendo più venduto di sempre.
Mario Kart World regna
Andando più nello specifico: nel trimestre conclusosi il 31 dicembre 2025 sono state vendute 7,01 milioni di console Nintendo Switch 2 e 17,31 milioni di software per la nuova console. Nello stesso periodo, Nintendo Switch ha venduto 1,36 milioni di unità per 47,37 milioni di giochi. La quantità di giochi venduti è superiore a quella di Nintendo Switch 2 per via della base installata più grande.
Nintendo ha inoltre condiviso i dati aggiornati di vendita dei titoli first-party per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Vediamoli.
Nintendo Switch 2
- Mario Kart World - 14,03 milioni
- Donkey Kong Bananza - 4,25 milioni
- Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 3,89 milioni
- Kirby Air Riders - 1,76 milioni
Nintendo Switch
- Mario Kart 8 Deluxe - 70,59 milioni
- Animal Crossing: New Horizons - 49,32 milioni
- Super Smash Bros. Ultimate - 37,44 milioni
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 33,64 milioni
- Super Mario Odyssey - 30,27 milioni
- Pokémon Scarlatto / Pokémon Violetto - 28,08 milioni
- Pokémon Spada / Pokémon Scudo - 27,08 milioni
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 22,40 milioni
- Super Mario Party - 21,28 milioni
- New Super Mario Bros. U Deluxe - 18,80 milioni
Ci sono dati aggiornati relativi anche ad altre uscite first party di rilievo di Nitnendo, che potete vedere ui di seguito.
- Nintendo Switch Sports - 17,84 milioni
- Super Mario Bros. Wonder - 17,15 milioni
- Super Mario Party Jamboree - 9,41 milioni
- Pokémon Legends: Z-A (Nintendo Switch) - 8,41 milioni
- Super Mario Galaxy (Nintendo Switch) - 2,28 milioni
- Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch) - 2,24 milioni
Complessivamente, nel mondo sono stati venduti oltre 37,93 milioni di giochi per Nintendo Switch 2 dal lancio della console e 1.500,16 milioni di giochi per Nintendo Switch.