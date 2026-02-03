Painkiller prova a sopravvivere diventando un gioco single player

Il tentativo di reboot della serie Painkiller non è andato a buon fine. In tanti non hanno gradito la svolta online del gioco, che della serie originale ha mantenuto praticamente soltanto l'odore. Comunque sia, il team di sviluppo non si è arresto e sta lavorando per renderlo più appetibile. Per la previsione, ha avviato il test tecnico di una modalità offline completamente single player . Quindi non solo senza altri giocatori umani, ma anche senza bot di accompagnamento.

La svolta?

Come specificato nelle FAQ ufficiali, l'opzione single player senza bot nasce dalle richieste di molti giocatori che desideravano vivere l'esperienza di Painkiller in solitaria.

Del resto, uno dei problemi sottolineati nella nostra recensione, è proprio l'eccesso di dialoghi presenti nel gioco, oltretutto non scritti proprio benissimo.

Il test è accessibile a tutti i possessori del gioco su Steam. Una volta acquistato il titolo, nella libreria dovrebbe comparire automaticamente una voce separata chiamata "Painkiller - Technical Test". Dopo averla installata, è sufficiente avviare il client per iniziare a giocare. Nel caso in cui la build non fosse visibile, è consigliato verificare che Steam sia impostato in modalità "online" e riavviare il client.

Per attivare la modalità senza bot, è disponibile una nuova opzione durante la configurazione delle incursioni: "Disable Bots", che consente di escludere completamente qualsiasi compagno controllato dall'intelligenza artificiale.

Il team è interessato a raccogliere feedback di ogni tipo, ma in particolare l'attenzione è rivolta ad alcuni aspetti chiave: il divertimento e il bilanciamento dei diversi livelli di difficoltà, la sensazione generale legata all'economia di gioco, la chiarezza dell'interfaccia e dell'esperienza utente, oltre a eventuali problemi di prestazioni, come cali di frame rate, crash o scatti.