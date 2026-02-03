Firefox introduce un interruttore per disattivare completamente le funzioni di intelligenza artificiale

Un cambio di rotta dopo le critiche della community

Negli ultimi mesi anche Firefox aveva accelerato sull'integrazione dell'IA, introducendo funzioni sperimentali come i riassunti automatici delle pagine web e lavorando a una finestra di navigazione assistita da chatbot. Questa direzione, però, non è stata accolta positivamente da tutta la community, che ha espresso preoccupazioni su invasività, utilità reale e filosofia del progetto.

A dicembre, il CEO di Mozilla aveva promesso pubblicamente l'arrivo di un vero e proprio "kill switch" per l'IA, ribadendo che la libertà di scelta è un elemento centrale per mantenere la fiducia degli utenti. Il nuovo pannello di controllo nasce proprio come risposta diretta a queste critiche.