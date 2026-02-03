L'amata PlayStation 3 ha perso un'altra caratteristica

Usare ancora PlayStation 3 in epoca PlayStation 5 potrà apparire assurdo a molti, ma c'è chi ancora lo fa. Considerando la mole di ottimi giochi usciti per la console di Sony, la cosa non stupisce e oltretutto ha un che di romantico. Comunque sia, ci sono brutte notizie : nelle scorse ore, gli utenti dell'app Netflix sono stati accolti da un messaggio che li informa che il colosso dello streaming non supporterà più la piattaforma da marzo 2026.

Niente più Netflix

"Purtroppo Netflix non sarà più disponibile su questo dispositivo dopo il 2 marzo 2026", si può leggere nel messaggio. "Visita netflix.com/supporteddevices per consultare l'elenco dei dispositivi supportati."

Andando alla ricerca di informazioni del cessato supporto per PS3 sul sito di Netflix, non si trova niente di specifico. Di nostro, immaginiamo che l'utenza sia dimunita sempre più nel corso degli anni e che sia diventato antieconomico mantenere aggiornata l'applicazione su di una piattaforma così vecchia. Del resto Sony sta chiedendo agli utenti di passare da PS4 a PS5, quindi è naturale che PS3 perda piano piano sempre più pezzi.

La notizia ha naturalmente suscitato reazioni nella community. Non ci sono persone davvero adirate, fortunatamente, ma soltanto tanta malinconia: "Avevo appena parlato di Netflix su PS3. È tragico", ha scritto un fan su Reddit. Un altro ha aggiunto: "Hanno abbandonato Wii, e perfino 3DS e Wii U molto prima! È incredibile che sia durato così a lungo su una console del 2006."

Nel frattempo, un utente ha ricordato agli altri possessori di PS3 che Universal Media Server esiste ancora ed è molto semplice da configurare. Per chi non lo conoscesse, permette di trasmettere in streaming sulla console i propri contenuti multimediali legalmente archiviati.