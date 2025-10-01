Prototype potrebbe tornare con una remaster, secondo alcuni indizi

Prototype potrebbe tornare con una remaster, o almeno è ciò che si suppone sulla base di alcuni indizi ben precisi. Nella fattispecie, due giorni fa è stata pubblicata una patch per la versione PC del gioco, senza preavviso né annunci ufficiali, e la community ha cercato di capire cosa stesse accadendo.

Ebbene, sembra che l'unica modifica apportata al titolo prodotto da Activision sia concenuta nei credits, dove ora compaiono diverse nuove aziende ed entità, fra cui Iron Galaxy Studios e Ubisoft Connect, la piattaforma digitale della casa francese che non esisteva ai tempi del lancio originale.

Incuriositi dalla questione, alcuni modder hanno deciso di cercare più a fondo, trovando tra i file di Prototype alcuni test relativi al sistema di movimento e al parkour che non erano presenti in precedenza, e che potrebbero confermare nuovi interventi da parte degli sviluppatori.

A questo punto non rimane che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Activision per il rilancio di un franchise che, evidentemente, può ancora oggi contare sul supporto di tanti appassionati.