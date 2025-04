Ci sarebbe un nuovo Prototype in sviluppo, secondo un playtester

Ci sono anche i dettagli

La voce di corridoio sostiene che il gioco vedrà il ritorno di Alex Mercer nel ruolo di protagonista. Il gameplay, secondo quanto riferito, includerà la capacità di mutare forma e trasformarsi in altre persone per "infiltrarsi nelle aree di gioco". Infine, sarà ambientato a New York City.

Insider Gaming ha contattato Bigbyy per verificare la bontà di quanto affermato, e ha ottenuto queste dichiarazioni: "[Si] trattava di un sondaggio di YouGov che mi ha chiesto di firmare un NDA (Accordo di Non Divulgazione) e di confermare che non ne avrei diffuso i contenuti", ha detto. "[Il sondaggio] Ha poi confermato una serie di funzionalità che i giochi in arrivo includeranno e ha chiesto quanto li ritenessi popolari [in termini percentuali]. Non si trattava di un playtest, ma specificava che queste funzionalità erano già pianificate come parte dei giochi in arrivo."

Prototype 2, l'ultimo capitolo della serie, risale all'ormai lontano 2012. Fu convertito per Xbox One e PlayStation 4 nel 2015, ma da allora è calato il silenzio assoluto sulla serie, probabilmente per le scarse vendite, dichiarate dalla stessa Activision.