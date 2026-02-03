Ora Nintendo Switch è la console di Nintendo più venduta in assoluto, all'assalto di PlayStation 2

L'aggiornamento dei dati di vendita delle ultime console di Nintendo ha sancito il sorpasso di Nintendo Switch su Nintendo DS come console della compagnia più venduta di sempre. Per la precisione, al 31 dicembre 2025 Nintendo Switch ha venduto un totale di 155,37 milioni di unità complessive a livello globale. Solo nell'ultimo trimestre, la console ha venduto 1,36 milioni di unità aggiuntive.