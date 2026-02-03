Ora Nintendo Switch è la console di Nintendo più venduta in assoluto, all'assalto di PlayStation 2

L'aggiornamento dei dati di vendita delle ultime console di Nintendo ha sancito il sorpasso di Nintendo Switch su Nintendo DS come console della compagnia più venduta di sempre. Per la precisione, al 31 dicembre 2025 Nintendo Switch ha venduto un totale di 155,37 milioni di unità complessive a livello globale. Solo nell'ultimo trimestre, la console ha venduto 1,36 milioni di unità aggiuntive.
In corsa per la vetta
Così attualmente la classifica delle console di Nintendo più vendute di sempre vede Nintendo Switch in testa, con Nintendo DS che non ha alcuna possibilità di recupero, visto che non viene più prodotta da anni.
- Nintendo Switch - 155,37 milioni
- Nintendo DS - 154,02 milioni
- Game Boy - 118,69 milioni
- Wii - 101,56 milioni
- Game Boy Advance - 81,51 milioni
Anche la classifica generale delle console più vendute di sempre va aggiornata di conseguenza.
- PlayStation 2 - 160,63 milioni
- Nintendo Switch - 155,37 milioni
- Nintendo DS - 154,02 milioni
- Game Boy - 118,69 milioni
- PlayStation 4 - 117,2 milioni
- PlayStation - 102,49 milioni
Come potete vedere, attualmente Nintendo Switch è a poco più di 5 milioni di unità di distanza da PlayStation 2. Continuando con i ritmi di vendita attuali, potrebbe superare la console di Sony già nel 2026, ma considerato un potenziale rallentamento, potrebbe riuscirci nel 2027.
Per quanto riguarda Nintendo Switch 2, di strada da fare ne ha ancora molta. Comunque sia, difficilmente riuscirà a ripetere il risultato di Nintendo Switch, considerando il maggiore prezzo di vendita e le mutate condizioni del mercato.