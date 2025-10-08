Lo sparatutto cooperativo Painkiller torna a mostrarsi con un nuovo trailer ricco d'azione

3D Realms e Anshar Studios hanno pubblicato un nuovo, esplosivo trailer di Painkiller, che ribadisce con forza un concetto ormai chiaro: nel Purgatorio non ci sono santi, ma una quantità impressionante di demoni e creature mostruose pronte a essere crivellate di proiettili.
Il filmato mostra alcune delle ambientazioni e degli abomini che ci troveremo ad affrontare: demoni, statue colossali e altre inquietanti presenze provenienti dagli inferi. Ancora una volta, viene posta l'enfasi sulla modalità cooperativa: sebbene Painkiller possa essere giocato in solitaria, il cuore dell'esperienza è pensato per il multiplayer, con un'impostazione che privilegia la cooperazione tra amici.
Painkiller è tornato, ma è diverso da come ce lo ricordavamo
Questa nuova incarnazione della serie si presenta come uno sparatutto in prima persona ad alto tasso di adrenalina. Il protagonista è un'anima dannata, condannata per aver infranto le leggi del Paradiso. Tuttavia, riceverà una possibilità di redenzione: nominato Campione dalla Voce del Creatore, dovrà fermare l'angelo caduto Azazel, deciso a scatenare le sue armate demoniache sulla Terra.
Al lancio, sarà possibile scegliere tra quattro personaggi giocabili, ciascuno dotato di abilità e caratteristiche uniche. La carneficina potrà essere affrontata da soli o in compagnia di altri due giocatori, grazie alla modalità cooperativa online. Painkiller sarà disponibile a partire dal 21 ottobre per PS5, Xbox Series X|S e PC.