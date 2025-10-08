Il nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è dedicato ai Lasombra

L'editore Paradox Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , dedicato al clan dei Lasombra , uno di quelli inizialmente inclusi solo in un DLC a pagamento, ma successivamente integrato nella versione finale del gioco, anche per gli acquirenti dell'edizione standard. Le polemiche a volte servono, a quanto pare.

Il video mostra chiaramente i poteri del Clan della Notte e fa conoscere l'addestratrice Lasombra di Seattle.

I Lasombra iniziano con "Oblivion" e "Dominate" come affinità di clan, e con l'abilità passiva: "Shadow Cloak: nutrirti dei nemici ti avvolge nell'ombra, rendendoti più difficile da individuare per un certo periodo di tempo."

Man mano che il gioco prosegue, sarà possibile sbloccare le seguenti discipline: "Arms of Ahriman" - intrappolate l'avversario in linea retta utilizzando la vostra ombra; "Shadow Step" - entrate nella vostra ombra ed emergete da quella del vostro bersaglio; "Glimpse of Oblivion" - induce una persona alla paura, costringendola a fuggire dai propri alleati; "Enter Oblivion" - accedete a una dimensione in cui esistete solo voi e coloro che sono stati toccati dalla vostra ombra; "Stygian Shroud" (Manto Stigio), un' abilità collegata a Enter Oblivion.

Il Bonus di Clan, infine, impedisce ai mortali di attaccarvi mentre vi nutrite.

Per il resto, vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 uscirà il 21 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.