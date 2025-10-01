Non saremo più soli contro le forze degli inferi, insomma, ma dovremo agire in gruppo e sfruttare la potenza di un arsenale anche stavolta variopinto e devastante per farci strada fra orde di demoni, sminuzzandoli accuratamente fra lame rotanti e granate esplosive.

Il nuovo trailer di Painkiller è pieno di sangue e boss giganteschi , in particolare quello che si vede nelle sequenze finali del video: un titano dalla pelle di roccia che indossa un'inquietante maschera dai molteplici volti.

Uno spin-off o un reboot?

Abbiamo provato Painkiller di recente, scoprendo appunto che l'impianto anche narrativo è stato completamente rivoluzionato per ricollegarsi alle ambizioni cooperative di questa nuova esperienza, in cui potremo metterci alla guida di quattro differenti personaggi.

Il protagonista originale e la sua storia di vendetta e redenzione, insomma, sono un lontano ricordo ed è strano che in tutti questi anni nessuno abbia pensato di riportarla in auge, ma non tutto il male viene per nuocere e questa interpretazione co-op sembra molto divertente.

Vedremo dunque come stanno le cose: ormai manca pochissimo all'uscita di Painkiller, fissata al prossimo 9 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.