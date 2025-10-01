Il nuovo trailer di Painkiller è pieno di sangue e boss giganteschi, in particolare quello che si vede nelle sequenze finali del video: un titano dalla pelle di roccia che indossa un'inquietante maschera dai molteplici volti.
Per sconfiggerlo dovremo necessariamente collaborare con i nostri compagni visto che, come saprete, questa rivisitazione del classico firmato People Can Fly include una modalità cooperativa per tre giocatori che costituisce di fatto il fulcro dell'esperienza.
Non saremo più soli contro le forze degli inferi, insomma, ma dovremo agire in gruppo e sfruttare la potenza di un arsenale anche stavolta variopinto e devastante per farci strada fra orde di demoni, sminuzzandoli accuratamente fra lame rotanti e granate esplosive.
La formula run & gun che caratterizzava l'originale Painkiller risulta amplificata in questo nuovo capitolo, che non punta più sulla fisica e preferisce l'azione pura, adottando uno stile vicino a quello di DOOM.
Uno spin-off o un reboot?
Abbiamo provato Painkiller di recente, scoprendo appunto che l'impianto anche narrativo è stato completamente rivoluzionato per ricollegarsi alle ambizioni cooperative di questa nuova esperienza, in cui potremo metterci alla guida di quattro differenti personaggi.
Il protagonista originale e la sua storia di vendetta e redenzione, insomma, sono un lontano ricordo ed è strano che in tutti questi anni nessuno abbia pensato di riportarla in auge, ma non tutto il male viene per nuocere e questa interpretazione co-op sembra molto divertente.
Vedremo dunque come stanno le cose: ormai manca pochissimo all'uscita di Painkiller, fissata al prossimo 9 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.