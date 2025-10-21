Painkiller è disponibile da oggi: scatenate il Purgatorio

Lo studio di sviluppo Anshar Studios e l'editore 3D Realms hanno annunciato la disponibilità odierna dello sparatutto in prima persona Painkiller , giocabili da soli o in modalità cooperativa su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 . Dopo anni di attesa, quindi, la celebre serie creata da People Can Fly è riuscita a tornare sui nostri schermi, anche se in una forma leggermente diversa da quella che ricordavamo.

Il trailer di lancio

"Le porte del Purgatorio sono state spalancate, e le oscure armate di Azazel imputridiscono nel suo cuore più profondo. Tocca a te farti strada a colpi di fuoco tra le sue orde demoniache e affrontare i suoi grotteschi figli: i Nephilim." Racconta l'annuncio ufficiale del lancio, accompagnato anche da un trailer di gameplay.

In Painkiller, i giocatori devono scegliere tra quattro Campioni distinti, ognuno con abilità uniche, per intraprendere una missione di redenzione spappolando demoni. Dovranno quindi combattere attraverso molteplici livelli distribuiti in tre diversi biomi, popolati da orrori di ogni sorta.

Per compiere il massacro si avranno a disposizione sette armi potenziabili con terrificanti energie elementali e carte dei Tarocchi. Acquistando il primo Season Pass si riceveranno inoltre tre ondate di contenuti: Night Watch, Metal as Hell e Demon Awakening, per un totale di 12 costumi e 18 skin per armi. Al Purgatorio sì, ma con classe.