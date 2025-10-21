LEGO Italia sarà a Lucca Comics & Games 2025 con tanti spazi e incontri

La LEGO Adventure di Lucca Comics & Games

All'interno del padiglione potrete esplorare la sezione LEGO One Piece, dove potremo "vivere lo spirito d'avventura della ciurma di Cappello di Paglia in puro stile LEGO". Non è però tutto, perché ci sarà spazio per una sezione dedicata a Star Wars e Marvel di Disney, dove potremo "incontrare gli eroi e le saghe che hanno ispirato generazioni di fan". Per chiudere, gli amanti del gaming potranno esplorare la sezione di Minecraft.

Ogni zona avrà attività interattive, costruzioni collettive e momenti di gioco. Infine, ci sarà anche il LEGO Pop-Up Store con anche prodotti esclusivi, senza dimenticare il Diorama del centro storico di Lucca, ideato dal LEGO® Certified Professional Riccardo Zangelmi, primo e unico in Italia. Si tratta di una scultura da 78.000 mattoncini che ha richiesto 560 ore di lavoro tra progettazione e realizzazione, ma che sarà completata dai visitatori che aggiungeranno un mattoncino a testa per realizzare un'opera collettiva.

Inoltre, la LEGO Adventura è stata realizzata con l'aiuto di Giovanni Timpano, fumettista e illustratore italiano, che ha curato le grafiche esterne e la scenografia della sala del Diorama. Infine, avremo modo di incontrare per un firmacopie:

Giovedì 30 ottobre dalle ore 11:00, all'interno del Pop-up Store | Rob Vangansewinkel, creatore del set Distributore automatico di minifigure

Sabato 1 novembre dalle ore 10:00, all'interno del Pop-up Store | Roberto Ceruti e Jodi Padulano, autori del set Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato

Domenica 2 novembre dalle ore 11:00 nel Pop-Up Store | Autore da svelare

Roberto Ceruti e Jodi Padulano parteciperanno anche all'incontro Storie di Mattoncini il primo novembre alle 13.45 presso il palco del padiglione Carducci e in diretta sul canale Twitch LuccaComicsAndGames. In varie parti della città ci saranno poi varie esposizioni, in collaborazione con MediaWorld, Fantasia e con la community degli AFOL (Adult Fans of LEGO).

Ecco infine tutti gli appuntamenti sui videogiochi a Lucca Comics & Games 2025 con Hideo Kojima, Keiichiro Toyama e altri.