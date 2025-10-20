Plaion Replai sarà al Lucca Comics & Games 2025 con tutta la propria linea, compreso il nuovo Atari di Pac-Man

Se amate il retrogaming, potreste prendere in considerazione di fare una gita a Lucca, ovviamente al Lucca Comics & Games 2025 visto che l'editore e sviluppatore Plaion Replai sarà presente all'interno dello shop di Red Bull Energy Zone - presso il complesso Lucca Hostel & Rooms.

Le proposte di Plaion Replai per il Lucca Comics & Games 2025

Dal 29 ottobre al 2 novembre avrà luogo il Lucca Comics & Games 2025 e i visitatori potranno comprare nel giardino dell'Ostello San Frediano, in uno spazio pieno di attività esclusive, una serie di prodotti del catalogo retro di Plaion.

Atari 2600+ Pac-Man Edition

Sarà infatti possibile acquistare retro console, così come accessori e cartucce da collezione, oltre che provare Atari 2600+ Pac-Man Edition, pochi giorni prima che venga reso disponibile al pubblico di tutto il mondo.

Nel complesso troverete prodotti come l'Atari 7800+, l'Atari 2600+, l'attesissimo Atari 2600+ Pac-Man Edition, l'Evercade EXP-R Solo, THEC64 Mini Black Edition, la linea Super Pocket (nelle versioni Atari, Technos, NeoGeo, etc.) e il classico THEVIC20. Non mancheranno poi controller e cartucce da collezione dedicate ai grandi classici Atari - tra cui Super Circus, Tiger Heli, Berzerk, Avalanche, Countermeasure II e Dark Chambers.

