Plaion Replai sarà al Lucca Comics & Games 2025 con tutta la propria linea, compreso il nuovo Atari di Pac-Man

Se amate il retrogaming, potreste prendere in considerazione di fare una gita a Lucca, ovviamente al Lucca Comics & Games 2025 visto che l'editore e sviluppatore Plaion Replai sarà presente all'interno dello shop di Red Bull Energy Zone - presso il complesso Lucca Hostel & Rooms.
Plaion Replai porterà con sé io propri prodotti, in particolar modo della linea Atari.
Le proposte di Plaion Replai per il Lucca Comics & Games 2025
Dal 29 ottobre al 2 novembre avrà luogo il Lucca Comics & Games 2025 e i visitatori potranno comprare nel giardino dell'Ostello San Frediano, in uno spazio pieno di attività esclusive, una serie di prodotti del catalogo retro di Plaion.
Sarà infatti possibile acquistare retro console, così come accessori e cartucce da collezione, oltre che provare Atari 2600+ Pac-Man Edition, pochi giorni prima che venga reso disponibile al pubblico di tutto il mondo.
Nel complesso troverete prodotti come l'Atari 7800+, l'Atari 2600+, l'attesissimo Atari 2600+ Pac-Man Edition, l'Evercade EXP-R Solo, THEC64 Mini Black Edition, la linea Super Pocket (nelle versioni Atari, Technos, NeoGeo, etc.) e il classico THEVIC20. Non mancheranno poi controller e cartucce da collezione dedicate ai grandi classici Atari - tra cui Super Circus, Tiger Heli, Berzerk, Avalanche, Countermeasure II e Dark Chambers.
