Lenovo presenta Lecoo Air 16: il primo laptop da 16 pollici che pesa solo 1kg

Lenovo ha ufficialmente presentato il Lecoo Air 16, il primo laptop da 16 pollici al mondo a pesare soltanto 1 kg, con uno spessore di appena 1 cm. Questo nuovo dispositivo segna un importante traguardo nel mondo dell'informatica portatile, combinando un formato ampio con un peso ultraleggero.
Con un prezzo di lancio fissato a circa 700 dollari, il Lecoo Air 16 si posiziona come una soluzione innovativa e accessibile per chi cerca un equilibrio tra portabilità e comfort visivo. Nonostante il design estremamente sottile e leggero, Lenovo ha optato per un hardware non troppo all'avanguardia.
Lenovo Lecoo Air 16: specifiche tecniche
Il laptop monta un processore Intel Core Ultra 5 125, appartenente alla generazione Meteor Lake, considerato uno dei modelli meno performanti della serie. È una scelta curiosa, visto che sul mercato sono già presenti CPU più potenti e a basso consumo energetico. Tuttavia, le altre specifiche tecniche rendono il dispositivo competitivo: 32 GB di memoria LPDDR5 con frequenza di 6400 MT/s e un'unità di archiviazione da 1 TB assicurano velocità e capacità adeguate per un uso quotidiano avanzato.
Il Lecoo Air 16 sfoggia una struttura in lega di magnesio, materiale che contribuisce alla leggerezza e alla resistenza del telaio. Il display da 16" con risoluzione 2.5K (2560x1440) e refresh rate a 120 Hz garantisce immagini nitide e fluide, perfette sia per la produttività che per l'intrattenimento. Il design è pulito e minimalista.
Lenovo Lecoo Air 16: connettività e lancio
In termini di connettività, il laptop include due porte USB Type-A, due USB Type-C, una porta HDMI e un jack audio da 3,5 mm, offrendo una versatilità sufficiente per la maggior parte degli utenti. La batteria da 60 Wh promette un'autonomia rispettabile, rendendo il dispositivo ideale per chi viaggia spesso o lavora in mobilità.
Lenovo prevede di lanciare ufficialmente il Lecoo Air 16 il 30 ottobre 2025, inizialmente in mercati selezionati. Nonostante la CPU non di ultima generazione, il mix tra design ultraleggero, grande schermo e specifiche bilanciate potrebbe renderlo una scelta popolare per studenti, professionisti e viaggiatori.