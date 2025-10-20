Lenovo presenta Lecoo Air 16: il primo laptop da 16 pollici che pesa solo 1kg

Con un prezzo di lancio fissato a circa 700 dollari , il Lecoo Air 16 si posiziona come una soluzione innovativa e accessibile per chi cerca un equilibrio tra portabilità e comfort visivo. Nonostante il design estremamente sottile e leggero, Lenovo ha optato per un hardware non troppo all'avanguardia .

Lenovo Lecoo Air 16: specifiche tecniche

Il laptop monta un processore Intel Core Ultra 5 125, appartenente alla generazione Meteor Lake, considerato uno dei modelli meno performanti della serie. È una scelta curiosa, visto che sul mercato sono già presenti CPU più potenti e a basso consumo energetico. Tuttavia, le altre specifiche tecniche rendono il dispositivo competitivo: 32 GB di memoria LPDDR5 con frequenza di 6400 MT/s e un'unità di archiviazione da 1 TB assicurano velocità e capacità adeguate per un uso quotidiano avanzato.

Il Lecoo Air 16 sfoggia una struttura in lega di magnesio, materiale che contribuisce alla leggerezza e alla resistenza del telaio. Il display da 16" con risoluzione 2.5K (2560x1440) e refresh rate a 120 Hz garantisce immagini nitide e fluide, perfette sia per la produttività che per l'intrattenimento. Il design è pulito e minimalista.