Lenovo porta in Italia la nuova lineup AI-powered: tra design, potenza e innovazione

Lenovo ha scelto Milano per presentare ufficialmente la sua nuova lineup 2025, dopo i riconoscimenti ottenuti ai principali eventi internazionali come CES, MWC e IFA . All'interno dello Spazio Lenovo, il brand ha mostrato un ecosistema di prodotti che fonde design, intelligenza artificiale on-device e performance di alto livello, pensato per utenti business, gamer e creator. "Con la nuova lineup AI-powered portiamo in Italia un'innovazione concreta e accessibile," ha dichiarato Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader di Lenovo Italia, sottolineando come l'IA diventi ora parte integrante dell'esperienza quotidiana.

L'IA non si limita al singolo dispositivo: con Smart Connect, Lenovo estende la continuità digitale all'intero ecosistema , integrando perfettamente i nuovi PC con gli smartphone Motorola. File, app e notifiche si sincronizzano in modo sicuro e facilmente, trasformando laptop e telefono in un'unica postazione di lavoro e/o di svago. È una visione di computing connesso e trasversale, che punta a unire creatività, produttività e mobilità.

Il fil rouge della nuova gamma è senza dubbio l'intelligenza artificiale integrata direttamente nei dispositivi, grazie ai processori Intel Core Ultra dotati di NPU dedicate. Dai laptop Yoga Aura Edition ai professionali ThinkPad X9 e T14s , fino ai portatili Legion Pro pensati per il gaming competitivo, ogni prodotto sfrutta l'IA per ottimizzare potenza, consumi e collaborazione. La tecnologia AI Engine+ adatta in tempo reale le prestazioni alle necessità dell'utente, mentre le funzioni di gestione energetica intelligente prolungano l'autonomia.

Hardware evoluto e concept futuristici

La nuova linea copre tutti i segmenti: nel gaming, i Legion Pro 7i, 9i, 5i e Go 2 introducono un'esperienza ottimizzata da AI Engine+, mentre il monitor Legion Pro 32UD-10 completa l'offerta. Per la creatività, Yoga Pro 9i e Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition integrano funzioni come AI Transcript e Circle to Search, e i tablet Idea Tab Plus e Yoga Tab portano l'IA nell'intrattenimento e non solo. Sul fronte business, i nuovi ThinkPad X9 Aura Edition, X1 2-in-1 e ThinkBook Plus Gen 6 Rollable introducono design d'avanguardia, incluso un display OLED arrotolabile fino a 16,7 pollici. A stupire anche i concept Verti Flex, PC verticale modulare, e Transparent PC, prototipo con schermo trasparente che anticipa il futuro dell'interazione uomo-macchina.

Il ThinkBook Plus 6 Rollable

Lenovo affianca ai nuovi prodotti una suite di servizi digitali intelligenti che completa l'esperienza utente: tra questi, Premium Care Plus offre assistenza avanzata e copertura da danni accidentali, mentre Smart Lock introduce funzioni di sicurezza e gestione remota. L'app Lenovo Vantage permette invece di monitorare le prestazioni, controllare l'attività AI e ottimizzare il sistema in pochi clic.