Lenovo porta in Italia la nuova lineup AI-powered: tra design, potenza e innovazione

Lenovo ha scelto Milano per presentare ufficialmente la sua nuova lineup 2025, dopo i riconoscimenti ottenuti ai principali eventi internazionali come CES, MWC e IFA. All'interno dello Spazio Lenovo, il brand ha mostrato un ecosistema di prodotti che fonde design, intelligenza artificiale on-device e performance di alto livello, pensato per utenti business, gamer e creator. "Con la nuova lineup AI-powered portiamo in Italia un'innovazione concreta e accessibile," ha dichiarato Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader di Lenovo Italia, sottolineando come l'IA diventi ora parte integrante dell'esperienza quotidiana.
Intelligenza artificiale integrata nei dispositivi
Il fil rouge della nuova gamma è senza dubbio l'intelligenza artificiale integrata direttamente nei dispositivi, grazie ai processori Intel Core Ultra dotati di NPU dedicate. Dai laptop Yoga Aura Edition ai professionali ThinkPad X9 e T14s, fino ai portatili Legion Pro pensati per il gaming competitivo, ogni prodotto sfrutta l'IA per ottimizzare potenza, consumi e collaborazione. La tecnologia AI Engine+ adatta in tempo reale le prestazioni alle necessità dell'utente, mentre le funzioni di gestione energetica intelligente prolungano l'autonomia.
L'IA non si limita al singolo dispositivo: con Smart Connect, Lenovo estende la continuità digitale all'intero ecosistema, integrando perfettamente i nuovi PC con gli smartphone Motorola. File, app e notifiche si sincronizzano in modo sicuro e facilmente, trasformando laptop e telefono in un'unica postazione di lavoro e/o di svago. È una visione di computing connesso e trasversale, che punta a unire creatività, produttività e mobilità.
Hardware evoluto e concept futuristici
La nuova linea copre tutti i segmenti: nel gaming, i Legion Pro 7i, 9i, 5i e Go 2 introducono un'esperienza ottimizzata da AI Engine+, mentre il monitor Legion Pro 32UD-10 completa l'offerta. Per la creatività, Yoga Pro 9i e Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition integrano funzioni come AI Transcript e Circle to Search, e i tablet Idea Tab Plus e Yoga Tab portano l'IA nell'intrattenimento e non solo. Sul fronte business, i nuovi ThinkPad X9 Aura Edition, X1 2-in-1 e ThinkBook Plus Gen 6 Rollable introducono design d'avanguardia, incluso un display OLED arrotolabile fino a 16,7 pollici. A stupire anche i concept Verti Flex, PC verticale modulare, e Transparent PC, prototipo con schermo trasparente che anticipa il futuro dell'interazione uomo-macchina.
Lenovo affianca ai nuovi prodotti una suite di servizi digitali intelligenti che completa l'esperienza utente: tra questi, Premium Care Plus offre assistenza avanzata e copertura da danni accidentali, mentre Smart Lock introduce funzioni di sicurezza e gestione remota. L'app Lenovo Vantage permette invece di monitorare le prestazioni, controllare l'attività AI e ottimizzare il sistema in pochi clic.
Prezzi e disponibilità in Italia
La lineup 2025 è disponibile da oggi in Italia con prezzi che spaziano dai 299€ dell'Idea Tab Plus ai 3.679€ della workstation ThinkStation PGX, fino ai 5.999€ del Legion 9i Gen 10. I modelli Yoga Pro 9i Aura Edition e ThinkPad X9 Aura Edition rappresentano l'equilibrio perfetto tra eleganza e innovazione, mentre la serie Legion conferma l'impegno di Lenovo nel gaming di nuova generazione. Tutti i prodotti saranno esposti e testabili presso lo Spazio Lenovo di Milano, dove il marchio porta l'AI dal palco delle fiere internazionali direttamente nelle mani del pubblico italiano.
Ecco il listino ufficiale:
- Legion Pro 7i Gen 10: a partire da 3.299€
- Legion Pro 5i Gen 10: a partire da 2.199€
- Legion 9i Gen 10: a partire da 5.999€
- Legion 5i Gen 10: a partire da 1.699€
- LOQ15i Gen 10: a partire da 1.099€
- Legion 7i Gen 10: a partire da 2.199€
- Legion Go 2: a partire da 999€
- Legion Pro 32UD-10: a partire da 899€
- Yoga Pro 9i Aura Edition: a partire da 2.499€
- Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: a partire da 2.099€
- Idea Tab Plus: a partire da 299€
- Yoga Tab: a partire da 499€
- ThinkPad X9 14 Gen 1 Aura Edition: a partire da 1.619€
- ThinkPad T14s Gen 6: a partire da 1.999€
- ThinkPad E14 Gen 7: a partire da 699€
- ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6: a partire da 1.199€
- ThinkVision P32UD-40: a partire da 849€
- ThinkVision P34WD-40: a partire da 899€
- ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10: a partire da 3.300€
- ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: a partire da 2.799€
- ThinkPad P16v Gen 3: a partire da 1.939€
- ThinkStation PGX: a partire da 3.679€