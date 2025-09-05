Lenovo Legion Pro OLED: i nuovi monitor da gioco per fedeltà visiva e velocità estrema

Presentati al Lenovo Innovation World 2025, i monitor Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 e 27Q-10 portano pannelli OLED PureSight con refresh fino a 280 Hz, tempi di risposta di 0,03 ms e colori accurati con certificazioni HDR e Dolby Vision.

Lenovo amplia la sua gamma gaming con tre nuovi monitor pensati per i giocatori che cercano immagini nitide, colori fedeli e tempi di risposta rapidissimi. I Legion Pro OLED rappresentano la nuova frontiera dell'esperienza visiva, con soluzioni adatte tanto a chi compete negli eSport quanto a chi desidera la massima qualità per titoli AAA immersivi.

Legion Pro 32UD-10: il top di gamma Il modello di punta è il Legion Pro 32UD-10, dotato di un display OLED PureSight UHD da 31,5 pollici. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 240 Hz, con un tempo di risposta di appena 0,03 ms, caratteristiche ideali per il gioco competitivo. Con una densità di 140 ppi, il monitor garantisce immagini definite e fluide, accompagnate da supporto Dolby Vision, HDR TrueBlack 400 e tecnologie di sincronizzazione come AMD FreeSync Premium Pro e VESA Adaptive Sync, che eliminano tearing e stuttering. Legion Pro 32UD-10

Legion Pro 27UD-10: qualità UHD in formato compatto Chi preferisce un formato più contenuto può orientarsi sul Legion Pro 27UD-10, che offre le stesse specifiche di refresh a 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms, ma su un pannello da 26,5 pollici UHD. Con una densità ancora più alta, pari a 166 ppi, il monitor assicura un livello di dettaglio eccellente, mantenendo tutte le certificazioni di fedeltà cromatica e fluidità della versione maggiore. Legion Pro 27UD-10

Legion Pro 27Q-10: la scelta per i gamer competitivi Il terzo modello è il Legion Pro 27Q-10, che adotta un pannello OLED PureSight QHD da 26,5 pollici con un refresh rate ancora più spinto, fino a 280 Hz. Anche qui il tempo di risposta è di 0,03 ms, per garantire reattività ai massimi livelli. È una soluzione perfetta per i giocatori competitivi che privilegiano la velocità ma non vogliono rinunciare a contrasto e profondità tipiche degli OLED. Legion Pro 27Q-10 Tutti i monitor Legion Pro OLED offrono un set completo di connessioni, con HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB-C a cavo singolo, oltre a hub USB integrati per periferiche. I supporti ergonomici consentono regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione, rendendo semplice adattare il monitor a ogni postazione. Il design minimal e le cornici sottili permettono inoltre configurazioni multi-schermo con il minimo ingombro visivo.