Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha raggiunto un primo grande traguardo in termini di vendite

Konami ha annunciato il primo importante traguardo raggiunto da Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in termini di vendite: 1 milione di copie in tutto il mondo attraverso le varie piattaforme su cui è stato lanciato, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Si tratta della quantità totale, ottenuta combinando le copie fisiche distribuite sul mercato e le unità digitali effettivamente vendute, dunque è indicativa dell'attuale successo del gioco, sebbene sia un misto di dati fra distribuzione e vendita.
Il risultato è stato raggiunto in una settimana, considerando che il lancio è avvenuto il 28 agosto, cosa che dimostra come il remake sia stato accolto decisamente bene dagli utenti, in attesa di vedere cosa sarà in grado di fare in un periodo più lungo.
Un remake fedele all'originale
Come abbiamo visto, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è un remake ben costruito, in quanto riesce a riproporre l'anima e gli elementi fondamentali dell'originale ma all'interno di un contesto tecnologico completamente nuovo, basato su Unreal Engine 5.
Non è affatto privo di problemi tecnici, e Virtuos e Konami dovranno ancora lavorarci per poter risolvere i vari inconvenienti attraverso aggiornamenti, come abbiamo visto con la prima patch già pubblicata, ma questo non sembra essersi riflesso più di tanto nei risultati di vendita.
Nei giorni scorsi l'abbiamo visto piazzarsi primo nella classifica giapponese e anche in quella del Regno Unito dei giochi più venduti, e questi risultati evidentemente trovano conferma nei dati ufficializzati oggi da Konami, in attesa di vedere come si evolverà la situazione.
Oltre a riproporre fedelmente la campagna originale con una grafica tutta nuova, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater propone anche una serie di modalità alternative come Snake vs. Monkey su PC e PS5, Snake vs. Bomberman su Xbox Series X|S, il multiplayer "Fox Hunt" in arrivo questo autunno e altre.