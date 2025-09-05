Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha raggiunto un primo grande traguardo in termini di vendite

Konami ha annunciato il primo importante traguardo raggiunto da Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in termini di vendite: 1 milione di copie in tutto il mondo attraverso le varie piattaforme su cui è stato lanciato, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta della quantità totale, ottenuta combinando le copie fisiche distribuite sul mercato e le unità digitali effettivamente vendute, dunque è indicativa dell'attuale successo del gioco, sebbene sia un misto di dati fra distribuzione e vendita.

Il risultato è stato raggiunto in una settimana, considerando che il lancio è avvenuto il 28 agosto, cosa che dimostra come il remake sia stato accolto decisamente bene dagli utenti, in attesa di vedere cosa sarà in grado di fare in un periodo più lungo.